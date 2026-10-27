Sordo (CCOO): Los datos de empleo siguen siendo la mejor variable económica en España

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Quart de Poblet (Valencia), 27 oct (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha considerado que los datos de empleo "siguen siendo la mejor variable económica en España" y ha señalado que se explican gracias al proceso de regularización de personas inmigrantes, lo que ha valorado como "una gran noticia".

"Es lo que explica que en nuestro país se estén incrementando los datos de población ocupada, hay más gente trabajando y esto es una gran noticia, nunca ha habido más gente trabajando", ha afirmado Sordo ante los medios de comunicación este martes, antes de participar en una asamblea de trabajadores preparatoria de la huelga general del 11 de noviembre junto a la secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea.

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El secretario general de CCOO ha expresado que también hay "mucha más gente que está buscando legalmente empleo, porque hasta ahora estaban opacados fuera de las cifras oficiales, porque eran personas en irregularidad administrativa".

Asimismo, Sordo ha opinado que, a partir de ahora, "hay que promover políticas para seguir creando empleo y para metabolizar paulatinamente a todas estas personas que antes estaban en la irregularidad".

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"Ahora afortunadamente ya son personas con plenitud de derechos y obligaciones, pero que lógicamente es más gente que estadísticamente está buscando trabajo. Por tanto, yo creo que los datos de la EPA se explican como consecuencia de ese proceso de regularización y esa contradicción aparente, que no lo es, entre incrementar a la vez población ocupada y desempleo es perfectamente comprensible", ha explicado.

Para el secretario general del CCOO, el primer objetivo de España debe ser seguir reduciendo el paro y se ha mostrado "convencido" de que en España en cinco años puede estar en "pleno empleo".

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"Si no se revierten las políticas energéticas y la energía barata y renovable sigue atrayendo inversión, España en menos de cinco años está en el pleno empleo. Ese tiene que ser el gran objetivo del país", ha concluido. EFE

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