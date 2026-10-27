Sindicatos de Policía y Guardia Civil se encierran en Interior para pedir mejor jubilación

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Madrid, 27 oct (EFE).- Representantes de los principales sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil se han encerrado este martes en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad para exigir "una jubilación digna".

El encierro se ha producido alrededor de las 18:00 horas, después de que los representantes laborales hayan dado por rotas las negociaciones con la Secretaría de Estado por la jubilación, confirman a EFE fuentes presentes en el lugar.

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Los sindicatos y asociaciones profesionales denuncian la falta de avances en materia de jubilación un año después de "casi un año de reuniones y promesas", tras lo que reclaman "compromisos concretos y soluciones", según se desprende del mensaje que han hecho circular estos sindicatos en redes sociales.

Secundan el encierro los sindicatos policiales Jupol, SUP y UPF, así como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Jucil, ASESGC, APP, AEGC e Independientes de la Guardia Civil (IGC). EFE

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