Espana agencias

Sindicatos de Policía y Guardia Civil se encierran en Interior para pedir mejor jubilación

Guardar

Madrid, 27 oct (EFE).- Representantes de los principales sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil se han encerrado este martes en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad para exigir "una jubilación digna".

El encierro se ha producido alrededor de las 18:00 horas, después de que los representantes laborales hayan dado por rotas las negociaciones con la Secretaría de Estado por la jubilación, confirman a EFE fuentes presentes en el lugar.

PUBLICIDAD

Los sindicatos y asociaciones profesionales denuncian la falta de avances en materia de jubilación un año después de "casi un año de reuniones y promesas", tras lo que reclaman "compromisos concretos y soluciones", según se desprende del mensaje que han hecho circular estos sindicatos en redes sociales.

Secundan el encierro los sindicatos policiales Jupol, SUP y UPF, así como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Jucil, ASESGC, APP, AEGC e Independientes de la Guardia Civil (IGC). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guitarricadelafuente y Penélope Cruz ponen rumbo hacia los Oscar: nominados a los Gotham Awards 2026 por ‘La bola negra’ y ‘La invitación’

Los galardones que inauguran la temporada de premios en Estados Unidos se celebrarán el 30 de noviembre en Nueva York

Guitarricadelafuente y Penélope Cruz ponen rumbo hacia los Oscar: nominados a los Gotham Awards 2026 por ‘La bola negra’ y ‘La invitación’

El método para hacer tu propio aceite de oliva en casa con la técnica tradicional de los jornaleros de aceituna

España es el principal actor en el mercado en la venta de aceite de oliva y su producción representa el 70% del total de la Unión Europea

El método para hacer tu propio aceite de oliva en casa con la técnica tradicional de los jornaleros de aceituna

El informe que rastrea a Blocus: del plan de saqueos en Telegram al uso de códigos para eludir controles

Golden Owl atribuye a la red actividad en 18 localidades y documenta cambios en sus canales tras la difusión pública de sus mensajes

El informe que rastrea a Blocus: del plan de saqueos en Telegram al uso de códigos para eludir controles

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

A 33 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos han cerrado este lunes el plazo para presentar sus candidaturas. Las encuestas, con la excepción del CIS, auguran una victoria holgada de PP y Vox, con trasvase de votos del primero hacia el segundo

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Muere un trabajador de 45 años aplastado por una retroexcavadora en una planta de residuos de Vallecas (Madrid)

Los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento a causa del politraumatismo, mientras que la Policía Municipal ha asumido la investigación

Muere un trabajador de 45 años aplastado por una retroexcavadora en una planta de residuos de Vallecas (Madrid)
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Policías y guardias civiles se encierran en la Secretaría de Estado de Seguridad por la jubilación: el Gobierno pone fin a la negociación por las elecciones del 29-N

El informe que rastrea a Blocus: del plan de saqueos en Telegram al uso de códigos para eludir controles

Máximo Sant, experto en automovilismo: “Los consejos de los coches antiguos en los modernos no funcionan”

Zapatero entregó al Estado un reloj de esmeraldas, otro de mármol y una artesanía de oro y plata que le regaló el rey saudí, pero no las joyas de 1,3 millones euros

ECONOMÍA

Los bancos empiezan a cerrar el grifo de las hipotecas: las encarecen, cae la demanda y prevén dificultades para lograr financiación

Los bancos empiezan a cerrar el grifo de las hipotecas: las encarecen, cae la demanda y prevén dificultades para lograr financiación

La nueva PAC cambia las ayudas al campo y da prioridad a los agricultores en activo, a los jóvenes y a las pequeñas explotaciones

Los ‘ninis’ ganan terreno a los ‘sisis’: 1,22 millones de jóvenes ni estudia ni trabaja frente al millón que sí lo hace

Uber Eats acuerda con UGT y CCOO el fin de los falsos autónomos: contratará a sus últimos repartidores independientes antes del 30 de noviembre

La jubilación no siempre implica dejar de trabajar: la Seguridad Social contempla cuatro modalidades de retiro para compatibilizar empleo y pensión

DEPORTES

Un exjugador habla sobre la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Yo tuve de entrenador a Simeone, y yo me voy al Barcelona”

Un exjugador habla sobre la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Yo tuve de entrenador a Simeone, y yo me voy al Barcelona”

Mourinho ya sabía que Harry Kane podía ganar el Balón de Oro: “Mi dimensión es universal. Y por estar conmigo, creo que puedo ayudarte”

Guti lanza una teoría de la conspiración sobre el Balón de Oro de Kane: “Como por casualidad, para el 70º aniversario, trasladan la ceremonia a Londres”

Ferran Torres entra en crisis en el PSG y recibe las primeras críticas: “Ya no está en su mejor momento, lleva un mes sin marcar”

El precedente del Real Madrid disculpándose por unos comentarios racistas contra China: fue por una publicación de Huijsen en redes sociales