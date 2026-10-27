Ponsarnau ve al Alba Berlín como candidato al título de la BCL

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Redacción deportes, 27 oct (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, considera al Alba Berlín, al que visitarán el miércoles en el Uber Arena en la tercera jornada de la Liga de Campeones (BCL), candidato "no solo para acabar primero de grupo, sino también para ser campeón" de la competición.

"Es un club con tradición, con experiencia muy reciente en la Euroliga y que ha hecho ahora dos incorporaciones que le han subido muchísimo el nivel, como Yankuba Sima y Martin Hermansson, que ya se ha recuperado y es un jugador de mucha calidad y muy importante para ellos", explicó el técnico en declaraciones difundidas por el club bilbaíno desde Alemania.

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En cuanto a su equipo, Ponsarnau señaló que, después del virus que afectó a varios jugadores al final de la pasada semana, a Harald Frey "aún le queda un trecho por mejorar", mientras que otros jugadores que "tuvieron malas sensaciones parece que no ha sido tan grave".

"Vamos a ver de hoy a mañana todo lo que pasa, porque pueden pasar muchas cosas aún", apostilló el técnico catalán, que se muestra optimista de cara al encuentro, sobre todo después del triunfo del domingo frente al MoraBanc Andorra, porque tiene "la sensación de que vamos creciendo como grupo". EFE

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