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Planas ve un "milagro" el pacto sobre la PAC y valora que continúe como "política europea"

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Madrid, 27 oct (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cree que es un "milagro" que el Consejo haya logrado un acuerdo sobre la futura Política Agrícola Común -al aunar los intereses de 27 países- y ha valorado que la próxima PAC continúe teniendo un carácter europeo.

Tras el acuerdo alcanzado ayer en el seno del Consejo de ministros de Agricultura de la UE, Planas ha asegurado en un comunicado que este acuerdo "general parcial" permite avanzar hacia un reglamento "sólido y europeo" para establecer las condiciones para la ejecución de las ayudas de la PAC.

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Este pacto recoge las "principales" líneas defendidas por España y acordadas con las comunidades autónomas, las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas agroalimentarias, ha subrayado.

Se trata de un acuerdo parcial, ya que el reglamento debe adoptarse por codecisión con el Parlamento europeo, con el que empezará a negociarse en enero de 2027, ha especificado.

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Además, depende del acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 que cierren los jefes de Gobierno en el Consejo Europeo, que tiene previstas dos reuniones antes de finalizar el año, y que será "determinante" para la dotación económica de la futura PAC.

En una entrevista en Las Mañanas de RNE, el ministro ha añadido que, cada vez que el Consejo se pone de acuerdo, es "un milagro" porque tienen que confluir los intereses de 27 países "con realidades distintas, con gobiernos de pensamientos políticos diferentes".

Durante esta entrevista radiofónica, ha remarcado que la futura PAC estará "más adaptada y ajustada" a un "equilibrio" entre los requisitos de sostenibilidad y las necesidades de los agricultores.

El ministro ha rechazado que la apuesta por la sostenibilidad se desarrolle a través de un "despotismo ilustrado" en el que "unos señores impongan sus políticas".

Ha incidido en que los "propios" agricultores son "perfectamente" conscientes que hace falta hacer una producción sostenible de alimentos si se quiere preservar el medio natural.

Además, la opinión pública reclama, "cada vez más", unos alimentos que estén producidos "de forma más natural": es algo que "cuesta más dinero" pero "es el futuro", ha añadido.

El acuerdo alcanzado, según ha detallado el Departamento español de Agricultura, recoge aspectos como un reglamento propio para la PAC, con herramientas suficientes para dar apoyo a los agricultores españoles; o una política centrada en el apoyo a las rentas, al tiempo que una reforma con orientación social.

Los 27 quieren también que los jóvenes sean protagonistas de la PAC promoviendo una estrategia de relevo generacional que se reforzará en España, un apoyo a las nuevas incorporaciones, una dotación inicial por las mismas y el apoyo a las sustituciones.

La reforma incidirá además en condiciones de apoyo en gestión de riesgos y gestión de crisis, se profundizará en una PAC con "arquitectura ambiental" y consolidación de los "ecorregímenes" aunque con "nuevas denominaciones".

El texto acordado apuesta también por las inversiones productivas y de adaptación ambiental, un apoyo "firme" a los sectores y su diversidad así como el impulso de las zonas rurales, las áreas con limitaciones naturales y las zonas con desventajas específicas.

Además, fruto de las negociaciones del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, se ha conseguido delimitar a los socios de las empresas cooperativas el límite máximo de las ayudas y la degresividad (reducción de las ayudas a partir de una determinada cuantía).

Se han establecido las bases para una transición "suave" entre los actuales apoyos de la PAC y los que se establezcan a partir del año 2028, según ha informado el MAPA. EFE

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