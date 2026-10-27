Pérez Llorca defiende la llegada de inversores al Valencia y cuestiona gestión de Meriton

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Valencia, 27 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido este martes la llegada de nuevos inversores al Valencia CF y ha expresado su deseo de que su entrada permita mejorar la situación económica de la entidad, aunque ha considerado que el principal problema del club reside en la visión de su actual propietario, Peter Lim.

En estas declaraciones, realizadas en el Ciclo Regional ‘El pulso de nuestras comunidades’ organizado por el periódico 20Minutos en Valencia, Llorca se ha referido al anuncio de la adquisición de un 42 % del capital del Valencia CF por parte de nuevos inversores y el jefe del Consell ha subrayado que el club valencianista no puede entenderse únicamente como una empresa orientada a la obtención de dividendos.

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"Un club de fútbol en este país, y un club como el Valencia, no es solo una empresa", ha señalado, antes de cuestionar que la gestión de Peter Lim y Meriton se plantee exclusivamente desde una perspectiva empresarial y a miles de kilómetros de distancia -Singapur-.

En este sentido, Llorca ha aludido a la importancia de comprender la cultura futbolística y el vínculo emocional de la afición con la entidad valencianista.

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Asimismo, también ha establecido una comparación con el Valencia Basket, en el que, a su juicio, la propiedad del club transmite una concepción más vinculada al sentimiento y a la sociedad que a los intereses estrictamente empresariales.

"Te das cuenta de que el señor Lim no ha entendido lo que es el Valencia, no ha entendido lo que es un club de fútbol como el Valencia", ha afirmado.

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El presidente de la Generalitat ha dado la bienvenida a los nuevos inversores y ha manifestado su deseo de que su entrada contribuya a mejorar las condiciones económicas del club, si bien ha insistido en que, a su entender, el problema fundamental está en la concepción que Lim tiene de la entidad valencianista.

"Bienvenidos sean los nuevos inversores. Ojalá mejoren las condiciones económicas del Valencia", ha concluido. EFE