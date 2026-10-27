Nueva derrota de Venus Williams

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Redacción deportes, 27 oct (EFE).- La estadounidense Venus Williams, exnúmero uno del mundo, encadenó su decimotercera derrota del año seguida -decimosexta total- al perder en la primera ronda del torneo de Cantón (China) ante la austríaca Lilli Tager.

La estadounidense, de 46 años y ganadora de siete títulos del Grand Slam, poco pudo hacer ante la centroeuropea, que solventó el duelo por un doble 6-2 en tan solo una hora y trece minutos de partido.

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La mayor de las hermanas Williams no gana un encuentro individual en el circuito de la WTA desde julio de 2025, en la ronda inicial del torneo de Washington, cuando se impuso a su compatriota Peyton Stearns. EFE