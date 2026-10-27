Muere el conductor de un camión tras volcar e incendiarse en la A-33 en Villena (Alicante)

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(Actualiza la NA2016 con datos sobre el conductor del camión)

Alicante, 27 oct (EFE).- Un camionero de 56 años ha muerto la madrugada de este martes tras volcar lateralmente el camión tráiler de grandes dimensiones que conducía e incendiarse por la parte del remolque hasta afectar a su totalidad en la carretera A-33, en Villena (Alicante).

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Según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), el accidente se produjo sobre las 2:55 horas en el kilómetro 80,100 de la citada vía, y a consecuencia del mismo la carretera en dirección hacia La Font de la Figuera quedó cortada durante cerca de media hora y se produjo una retención de cerca de tres kilómetros.

Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han informado de que el camión tipo tráiler, tras volcar lateralmente, se incendió por la parte del remolque hasta afectar a su totalidad.

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Según los bomberos, que todavía continúan en el lugar del accidente, ocurrido a un kilómetro del centro penitenciario, se tuvo que llamar a una retroexcavadora para remover la carga del vehículo y facilitar las labores de extinción del incendio.

El camión ha ocupado la práctica totalidad de la vía, lo que provocó retenciones importantes durante la noche, según los bomberos.

Fuentes de la investigación han confirmado a EFE que el conductor del camión era un varón de nacionalidad española de 56 años. EFE