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Morant reivindica el valor de la ciencia frente al negacionismo y la desinformación

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Vitoria, 27 oct (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha revindicado el valor de la ciencia para hacer frente a la desinformación y el negacionismo y ha advertido de que los desafíos actuales "no se van a resolver con ocurrencias ni respuestas fáciles".

"Necesitamos más ciencia", ha resumido la ministra en la entrega en Vitoria de los Premios Nacionales de Investigación 2026, un acto que ha presidido el rey Felipe VI, al que también han asistido el consejero vasco de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria, y la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia.

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La ceremonia se ha celebrado en el Palacio Europa, cuyo nombre "nos interpela" porque este es "el tiempo de Europa, de defender la dignidad humana frente a la barbarie, la cooperación frente al enfrentamiento y la razón frente al fanatismo", ha dicho Morant.

Ahora que "ha vuelto la guerra a las puertas de Europa y cabalga la desinformación y el negacionismo científico", es el momento de recordar que "el conocimiento y humanidad deben avanzar juntas, que lo importante es para qué investigamos y a quién llega el progreso".

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Por ello, hay que preguntarse, ha continuado Morant, "cuánto cuesta la ignorancia y cuánto perdemos cuando se desacredita la ciencia, cuando se recorta la investigación, cuando se expulsa el talento o cuando se sustituye la evidencia por prejuicio".

Se pierde, ha enumerado, la capacidad para protegerse ante el cambio climático, de afrontar enfermedades e "incluso descubrimientos que nunca llegarán a producirse". Y quien más pierde es "el que ve limitado su futuro por las circunstancias en las que nació".

"Por eso el conocimiento no puede ser un privilegio, ha de ser un derecho. La ciencia es una herramienta de libertad y hacer llegar sus beneficios a todas las personas es una responsabilidad colectiva", ha recalcado la ministra.

Ha defendido que los "desafíos" actuales no se resolverán "con ocurrencias ni con respuestas fáciles", sino que es necesario "más ciencia, más cooperación para afrontar esos retos y conseguir que el progreso reduzca las desigualdades en lugar de ampliarlas".

Por ello, ha abogado por despertar vocaciones científicas, ofrecer oportunidades al talento joven, favorecer carreras científicas estables y romper los techos de cristal "que todavía limitan las trayectorias de muchas mujeres"; así como por conectar universidades, centros de investigación y empresas con las necesidades de la sociedad.

Los Premios Nacionales de Investigación son el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica. Están dotados con 30.000 euros por modalidad, un total de veinte, con diez Premios Nacionales de Investigación y otros diez galardones para jóvenes.

Distinguen a los investigadores españoles que destacan por su dilatada carrera científica y su relevancia internacional en sus respectivas áreas de trabajo. Los dirigidos a los jóvenes premian el mérito de los profesionales de hasta 40 años con logros relevantes en las primeras etapas de sus carreras.

En esta ocasión ocho de las personas que reciben esta distinción son mujeres y por primera vez el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Margarita Salas en el área de Biología y el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Ángela Ruiz Robles en el área de Transferencia de Conocimiento han recaído en mujeres. EFE

(foto)

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