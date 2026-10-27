Manolo González: "Es de los peores días de mi vida"

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Sestao (Bizkaia), 27 oct (EFE).- Manolo González, entrenador de RCD Espanyol, confesó tras caer eliminado de la Copa del Rey por el Sestao River, de Segunda RFEF, después de perder por 4-3 en la prórroga que ha vivido en Las Llanas "uno de los peores días" de su vida.

"Estoy muy fastidiado, hecho polvo y responsabilizado. Es uno de los peores días de mi vida, sin duda alguna", admitió, visiblemente afectado, el técnico del equipo blanquiazul en la sala de prensa del estadio vizcaíno.

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Asumió que el de Sestao "ha podido ser" su último encuentro al frente del Espanyol, pero aseguró que nada más acabar el partido no ha pensado en ello. "No sé lo que va a pasar esta noche o mañana. Siento una gran responsabilidad y me siento fatal. Es una situación muy dura" incidió.

Acerca de la eliminatoria González lamentó que "ha habido situaciones que ni se pueden justificar" ni "explicar como entrenador" en un partido en el que alineó "a mucha gente titular" y "en el que como estaba el campo las segundas jugadas y el balón parado" eran fundamentales. EFE

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ibn/jl