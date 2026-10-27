La selección suiza levanta la exclusión de Embolo y Xhaka por certificados de covid falsos

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Ginebra, 27 oct (EFE).- La Asociación Suiza de Fútbol (ASF) anunció el final de la exclusión de dos de las principales estrellas de la selección, el delantero Breel Embolo y el mediocentro Granit Xhaka, tras cuatro partidos apartados del combinado nacional por haber falsificado certificados de vacunación contra la covid.

Ambos podrán disputar los dos partidos de Liga de Naciones de noviembre, contra Eslovenia y Escocia, y se encuentran en la lista preliminar de convocados, a la espera de que el seleccionador Murat Yakin anuncie los nombres definitivos el 5 de noviembre, indicó la ASF este martes en un comunicado.

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La federación helvética "ha realizado un análisis exhaustivo de ambos casos y ha llegado a la conclusión de que el regreso de los dos jugadores es posible una vez concluidos los procedimientos judiciales y teniendo en cuenta las consecuencias deportivas que han sufrido", agregó.

La ASF también señaló que Xhaka seguirá siendo el capitán de la selección.

Sin dos de sus principales figuras, Suiza saldó los cuatro primeros partidos de la Liga de Naciones con victorias, y lidera con comodidad el grupo E de la segunda división en el torneo, después de haber bajado de categoría en la edición anterior.

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La 'Nati' se medirá el 13 de noviembre contra los eslovenos a domicilio, en Maribor, y disputará el último encuentro de la liguilla el 16 de noviembre ante los escoceses en casa, concretamente en San Galo. EFE