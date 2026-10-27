La patronal achaca el repunte del paro a un proceso de regularización no pactado

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Madrid, 27 oct (EFE).- El presidente de la patronal madrileña CEIM y vicepresidente primero de CEOE, Miguel Garrido, ha asegurado que el repunte del paro en el tercer trimestre es consecuencia de haber llevado a cabo un proceso de regularización de inmigración sin vincularlo a las ofertas de empleo y sin pactarlo con nadie.

"Creo que esta EPA refleja el error de haber llevado a cabo un proceso de regularización de inmigrantes sin vincularlo a ofertas de empleo, como le pedimos los empresarios, y sin haberlo pactado con los agentes sociales ni con el resto de fuerzas políticas", ha asegurado Garrido en declaración a los medios previas a una jornada de CEIM sobre el absentismo laboral.

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"Eso ha hecho que vengan muchas personas que no tienen empleo y que no forman parte de sectores que lo están demandando. Paradójicamente, hay sectores de actividad importantes que demandan puestos de trabajo para los que hay personas fuera de España con esa preparación, y sin embargo no se les facilita venir a trabajar", ha añadido.

En su opinión, que el país tenga casi 2,6 millones de personas en desempleo mientras que "cientos de miles de vacantes sin cubrir" es la demostración de que "el mercado laboral no funciona y que hay que tomar medidas valientes para reformar una estructura que lleva ya muchos años haciendo que lideremos el paro europeo".

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Al respecto, ha insistido en la necesidad de vincular las ayudas al desempleo "y otras ayudas sociales" a una búsqueda activa de trabajo y a la formación, para evitar que el paro se cronifique.

Sobre la huelga general de 11N ha hecho un llamamiento a que se respeten los servicios mínimos y a que las fuerzas de orden público garanticen el derecho al trabajo.

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"Los desórdenes públicos que estamos viendo en Europa, y ya en España, nos preocupan muchísimo. El orden público, el respeto a la libertad de empresa y a la propiedad privada son bienes que tenemos que defender, y la autoridad debe defenderlos con mucha valentía y con mucha determinación", ha afirmado. EFE