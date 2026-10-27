La Bolsa española abre con pérdidas del 0,35 % pendiente de resultados y bancos centrales

Madrid, 27 oct (EFE).- La Bolsa española ha abierto este martes con una caída del 0,35 %, en una jornada que estará marcada por los resultados empresariales, el inicio de las reuniones de los bancos centrales y la evolución del precio del crudo y de la rentabilidad de la deuda.
En el arranque de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja ese 0,35 %, hasta los 18.967 puntos. Las ganancias del año se reducen al 9,59 %.
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En el indicador, Repsol lidera las caídas al bajar el 0,88 %; seguido de Redeia, el 0,79 %; mientras que Solaria destaca al subir el 2,68 %. EFE
(Foto)(Vídeo)
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