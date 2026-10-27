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'La bola negra', 'Jaleos' y 'Vivas' competirán en la Sección Acento del Festival de Huelva

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Huelva, 27 oct (EFE).- Las películas 'La bola negra', 'Lejos de los árboles', 'Ruega por nosotras', 'Jaleos', 'Viva' y 'Yo no moriré de amor' competirán por el premio a la mejor dirección española, otorgado por el público asistente, en la 'Sección Acento. Cine Español' del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que se celebrará del 13 al 21 de noviembre.

La programación se completará con dos largometrajes fuera de concurso, 'Ceniza en la boca' y 'El ser querido', firmados por Diego Luna y Rodrigo Sorogoyen, respectivamente, ha informado la organización en un comunicado.

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Entre las películas seleccionadas se encuentra 'La bola negra', dirigida por Javier Calvo y JavierAmbrossi, premiados a la mejor dirección en el pasado Festival de Cannes y candidata para representar a España en la categoría de mejor película internacional de los Óscar 2027.

También formará parte de la competición 'Lejos de los árboles', de Meritxell Colell, coproducciónentre España, Perú e Italia, una propuesta cargada de poesía visual seleccionada en la Sección Oficial del Festival de Locarno, donde recibió el Premio Fipresci y el Boccalino d’Oro de la crítica independiente a mejor película.

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Daniel Monzón estará presente con 'Ruega por nosotras', que pasará por Huelva tras haber competido en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, y, después de haber participado en la pasada edición del Festival con ‘Flores para Antonio’, el cineasta Isaki Lacuesta regresa a Huelva con "Jaleos", una obra que aborda el flamenco y su estrecha relación con la modernidad, la tecnología y la sociedad.

La actriz Aina Clotet se estrena como directora con 'Viva', una ópera prima seleccionada en el Festival de Cannes y Premio de la Fundación Louis Roederer a la Revelación de la Semana de la Crítica.

Otra ópera prima completa los títulos a concurso, 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute. Estacoproducción entre España y Bélgica ha sido premiada con la Biznaga de Oro a mejor película y lasBiznagas de Plata a mejor actriz y mejor actor de reparto en el Festival de Málaga, entre otrosgalardones.

Fuera de concurso, la 'Sección Acento. Cine Español' proyectará ‘Ceniza en la boca’ una adaptación de la novela homónima de la mexicana Brenda Navarro, coproducida entre México y España, y ‘El ser querido’, obra de Rodrigo Sorogoyen, coescrita junto a su guionista habitual, Isabel Peña.

La programación de esta sección acento ofrece un recorrido por la diversidad creativa y narrativa del cine español actual, combinando óperas primas con obras de cineastas de consolidada trayectoria, obras de calado popular y prestigio avaladas por un recorrido en festivales nacionales e internacionales. EFE

lra/fs/jlg

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