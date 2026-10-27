Javi Torralba: “No podemos esperar a tener el agua al cuello”

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Valencia, 27 oct (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Javi Torralba, destacó la importancia del partido de este miércoles ante el Rapid de Bucarest de la tercera jornada de la Euroliga y confió en la puesta en escena de sus jugadores para evitar lo que sería la tercera derrota seguida en la competición europea.

“Estamos mentalizados de la importancia del partido tras las dos primeras jornadas. Es capital. Estamos convencidos de tener la manera para salir muy concentradas desde el inicio y muy metidas como en la segunda parte del domingo ante Lugo. No podemos esperar a tener el agua al cuello para ponernos”, explicó Torralba este martes en rueda de prensa.

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El técnico ‘taronja’ valoró el crecimiento del equipo a pesar de no haber podido hacer un entrenamiento con toda la plantilla: "Hay mucha autocrítica y muchos análisis de las situaciones para buscar soluciones y encontrar el equilibrio para ser competitivos. El equipo está creciendo y esta es nuestra realidad. Todo lo demás es lamentarse”.

“Nos toca reinventarnos. Alicia (Flórez) sintió molestias en Lugo y no estará mañana, algo que nos cambia la estructura de la plantilla y que nos condiciona la manera de defender”, añadió Torralba sobre los problemas físicos del equipo, que afronta el duelo con cuatro bajas confirmadas.

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Sobre el conjunto rumano, Torralba habló de la diferencia de ritmo y de estilos de juego entre ambos: “No quieren jugar a un ritmo tan alto como nosotros y es un equipo que va a querer conceder muchos más tiros. Tenemos que intentar ser coherentes y coger los tiros que queremos, no los que ellos quieren”. EFE

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