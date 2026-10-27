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FundéuRAE: “lucky loser” puede ser “perdedor afortunado”

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Madrid, 27 oct (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, indica que la expresión “perdedor afortunado” es una alternativa adecuada para “lucky loser”, en referencia a quien acaba clasificándose pese a haber sido eliminado.

En las informaciones deportivas, en particular las relacionadas con el tenis, se encuentran con frecuencia frases como “La ‘lucky loser’ Potapova se cuela en las semifinales”, “Terminó entrando como lucky loser” y “Un ‘lucky loser’ en cuartos”.

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El anglicismo crudo “lucky loser” designa al deportista que, tras haber caído eliminado en la fase previa o de clasificación de un torneo, pasa finalmente a la siguiente fase para sustituir a un jugador que se retira por lesión o enfermedad.

Para evitar este extranjerismo, en español resulta preferible la expresión “perdedor afortunado”, que traslada con precisión el sentido original y que se escribe en minúscula.

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En consecuencia, en los ejemplos anteriores habría sido mejor escribir “La perdedora afortunada Potapova se cuela en las semifinales”, “Terminó entrando como perdedor afortunado” y “Un perdedor afortunado en cuartos”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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