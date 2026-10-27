España comienza su participación en Astana con derrota de Vicky Báez

Guardar

Redacción deportes, 27 oct (EFE).- La selección española comenzó su participación en los Mundiales de lucha que se disputan en Astana con una derrota de Vicky Báez en la ronda clasificatoria de la categoría de -57 kilos.

La luchadora madrileña, que llegaba a la cita mundialista tras haber ganado el oro en el GP de España de Madrid, no pudo con la rusa Anastasiia Iandushkina, de 23 años, ante la que perdió por un ajustado 1-2.

PUBLICIDAD

El jueves competirá la otra representante española en lucha libre femenina, Lydia Pérez, en la categoría de 59 kilos. Se enfrentará en la ronda clasificatoria a la nigeriana Esther Asaolu.

Mientras tanto, completarán la participación el viernes Gabriel Iglesias en 86 kilos de lucha libre y el sábado Moha Mottaghinia en 74 kilos. EFE