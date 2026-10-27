Enrique Vila-Matas, uno de los escritores de culto contemporáneos más reconocidos

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Madrid, 27 oct (EFE).- Enrique Vila-Matas, el escritor catalán galardonado este martes con el Premio Nacional de las Letras Españolas 2026, es autor de una extensa obra narrativa traducida a más de treinta idiomas y que le ha situado como uno de los escritores de culto contemporáneos más reconocidos de España.

Posee importantes premios como el Ciudad de Barcelona, el Nacional de la Crítica, Rómulo Gallegos, el Herralde, Médicis Roman-Etrange, el premio Formentor o el de la Real Academia Española y suele estar en las quinielas del Nobel de Literatura.

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Nació el 31 de marzo de 1948 en Barcelona y cursó estudios de Derecho. Decidió empezar a escribir, suele recordar, sobre los diecisiete años, cuando quedó deslumbrado por los poetas de la Generación del 27 y le escribió un poema a una chica de clase.

Con veinte años se autoexilió del régimen franquista en la capital francesa para vivir una mayor libertad creadora, por lo que se considera integrante de la Generación del 68.

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En París conocería a la escritora Margarite Duras, quien le alquiló una buhardilla y allí escribió 'La asesina ilustrada', su primera novela, publicada en 1977.

Sin embargo, su primera obra se editó en 1973, 'Mujer en el espejo contemplando el paisaje', escrita cuando hacía el servicio militar (la 'mili') en Melilla.

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Tras volver a Barcelona, en 1978 se edita 'Al sur de los párpados', sobre el "aprendizaje de un escritor", según sus propias palabras.

Antes, a finales de los sesenta se había acercado al cine a través de la revista Fotogramas, donde llegó a publicar alguna entrevista traducida e "inventada" a actores como Marlon Brando, pues no sabía inglés y lo disimulaba con textos de su propia cosecha.

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Pero su pasión por el séptimo arte también la demostró dirigiendo dos cortometrajes ('Fin de verano' y 'Todos los jóvenes tristes') y tuvo un papel en 'Tam Tam', de Adolfo Arrieta.

En 1985 se convirtió, gracias a su 'Historia abreviada de la literatura portátil', en uno de los autores de culto y especialmente querido en Latinoamérica, como demuestran sus continuas visitas.

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Otros libros de los ochenta y noventa son 'Una casa para siempre', 'Nunca voy al cine', 'Impostura', 'Suicidios ejemplares', 'El viajero más lento', 'Hijos sin hijos', 'Recuerdos inventados', 'Extraña forma de vida' (que dio título al documental de RTVE sobre el autor) o 'El viaje vertical'.

En 2000 ganó el premio Ciudad de Barcelona de literatura en castellano con 'Bartleby y compañía', por cuya traducción al francés recibió en 2002 el premio Fernando Aguirre de la prestigiosa librería de París Libralire. La obra también sumó el Prix du Meilleur Livre-Étranger.

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Fue distinguido al año siguiente con los Premios Narración Breve y el Internacional de Novela Rómulo Gallegos por 'Monólogo del Café Sport' y 'El viaje vertical' (1999), respectivamente.

Prolífico, siguió publicando: 'Desde la ciudad nerviosa' y la trilogía formada por las novelas 'El mal de Montano' (2002), 'París no se acaba nunca' (2003) y 'Doctor Pasavento' (2005). Con la primera entrega de esa trilogía, sobre la "búsqueda de identidad y de lo que es escribir", recibió los Premios Herralde, Nacional de la Crítica en lengua castellana y Médicis a la mejor novela extranjera en Francia.

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Y con 'Doctor Pasavento' se llevó los Premios Fundación José Manuel Lara Hernández y de la Real Academia Española.

Posteriormente llegaron 'Vila-Matas portátil' (2007), sobre las críticas que de sus obras han hecho escritores y periodistas; 'El viento ligero en Parma', 'Exploradores del abismo' o 'Dublinesca' (2010), galardonada en Francia con el Premio Jean Carrière.

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También publicó 'En un lugar solitario', 'Una vida absolutamente maravillosa' y 'Aire de Dylan', memorias falsas del escritor Juan Lancastre, continuando con 'Kassel no invita a la lógica' (2014), 'Marienbad eléctrico' (2015), 'Mac y su contratiempo' (2017) o 'Impón tu suerte' (2018).

En 'Esa bruma insensata' (2019), ambientada en Barcelona y con el 'procés' como trasfondo, Vila-Matas se reserva el papel del narrador, "un autor distante" que, confiesa, vivió aquellos días con "apuro", porque siempre ha sido "partidario de una convivencia mayor".

De 2020 es 'Ese famoso abismo', donde se confiesa como aquél que se sienta en el diván mientras la periodista cultural Anna María Iglesia ejerce de psiquiatra literaria para obtener recuerdos, anécdotas e influencias.

Habitual colaborador de El País y de revistas literarias, fue nombrado en 2006 Caballero de la Legión de Honor Francesa, fue retratado por Miquel Barceló para el documental 'El dia de la sípia' (2016) y fue Premio Zenda de Honor 2024-2025.

Tras 'Montevideo' (2022), la historia de un escritor que viaja por París, Cascais, Montevideo, Reikiavik o Bogotá, lanzó en 2024 'Cinco miradas sobre la locura' y 'Ocho entrevistas inventadas', sobre sus pinitos como entrevistador en la revista Fotogramas, y en 2025 'Canon de cámara oscura', una historia narrada por un androide que vive infiltrado entre humanos.

Su mujer es la profesora de Literatura Paula Massot, quien le donó un riñón cuando necesitó un trasplante. EFE