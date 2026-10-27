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El TSJA confirma ochos años de cárcel al acusado de violar a una menor de 13 años que dejó embarazada en Sevilla

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de ocho años de prisión para el hombre que enfrentaba una pena de cárcel por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años, a la que dejó embarazada cuando la joven tenía 13 años, tras la sentencia dictada en septiembre de 2025 por la sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

La Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso del apelante en un auto fechado en Granada a 21 de octubre de 2026, facilitado por la Oficina de Comunicación del TSJA. Los magistrados consideran probado que el acusado, que tenía 43 años en el momento de los hechos, mantuvo una relación con la menor, de 13 años, "durante varios días de la Semana Santa de 2023 y el 17 de junio de ese mismo año, iniciada cuando acudió a su domicilio en compañía de su sobrino y de una amiga, ambos de 15 años de edad".

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A partir de ese encuentro, señala el auto, el acusado "la recogía del instituto en horas de clase, y contactaba además con ella por teléfono para mantener con la menor relaciones sexuales en diferentes emplazamientos y con penetración por varías vías". En estas relaciones, el acusado "contaba con la anuencia de la menor y no se ha acreditado que hubiera mediado violencia o intimidación de parte del acusado".

La Audiencia Provincial también determinó que no quedó acreditado que el procesado "profiriera expresiones que indicaran su intención de causar un daño a ella o a su familia en el caso de que no accediera a mantener relaciones sexuales ni que hubiera efectuado ni difundido grabaciones con un teléfono móvil o una cámara".

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El auto del Alto Tribunal destaca que ha quedado probado que existe un "indicio importante" de que el acusado conoció a la víctima "en compañía de otras dos personas menores de edad, una de ellas su sobrino, y por tanto pudo deducir que podía tener la misma edad que este" así como que estudiaba en un instituto. "Debió ser consciente de la posibilidad de que no tuviera 16 años y pese a ello le resultó indiferente por cuanto mantuvo relaciones sexuales con ella durante aproximadamente dos meses".

En el plenario --añade el auto-- el acusado manifestó que "tuvo conocimiento de que la menor tenía 13 o 14 años después de la Feria de Sevilla y que antes, le había dicho que tenía 18 años y que cumplía los 19 en agosto". Al respecto, el sobrino del acusado, que declaró como testigo, "sabía que ambos estaban 'liados', expresión que denota que ambos mantenían relaciones personales y sexuales de forma continuada y mantenida en el tiempo".

La Audiencia Provincial de Sevilla le impuso también la medida de libertad vigilada por siete años, con posterioridad a la pena privativa de libertad, junto a la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades que conlleve contacto regular con menores por espacio de 20 años, así como la prohibición de acercarse a la víctima a una distancia inferior a 300 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio por tiempo de 13 años.

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EuropaPress

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