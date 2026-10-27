El Real Madrid volverá a los entrenamientos el miércoles

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Madrid, 27 oct (EFE).- Después de la victoria en el clásico contra el Barcelona el pasado domingo (1-2), el Real Madrid descansó en el comienzo de la semana y volverá a los entrenamientos este miércoles en horario vespertino para arrancar la preparación para el encuentro ante el Racing de Santander de este fin de semana.

Es la primera semana desde el fin del parón de selecciones en que los de Jose Mourinho no tienen ningún compromiso intersemanal, por lo que pueden centrarse en su rival del domingo (1 de noviembre, 16.15 horas CET).

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Así, el equipo blanco está citado en la Ciudad Real Madrid el miércoles 28 de octubre a partir de las 15.30 horas para un entrenamiento a puerta cerrada. Un día más de descanso necesario para algunos jugadores, como Mbappé o Diomande, que estuvieron presentes en la ceremonia de entrega del Balón de Oro este lunes en Londres.

El encuentro contra el Racing será el segundo de una serie de cuatro partidos lejos del Bernabéu, después de visitar al Barcelona en el Camp Nou y antes de viajar a Atenas en Liga de Campeones y a Valencia en la competición doméstica. Esta sucesión se debe al encuentro de la NFL que se disputará en el estadio madridista el 8 de noviembre y que requiere de diferentes preparativos.

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Por su parte, el Racing de Santander descansó el lunes y volvió al trabajo este martes. El rival de los blancos, decimotercero en LaLiga, sí que tiene un compromiso entre semana, ya que disputa su encuentro de primera ronda de Copa del Rey contra el Ribadesella el jueves. El Real Madrid no entrará en el 'torneo del K.O.' hasta mediados de diciembre.

Los de Jose Mourinho acumulan cinco victorias consecutivas desde que regresaron del parón de selecciones (Villarreal, Roma, Sevilla, Leipzig y Barcelona) y aspiran a prolongar esa racha hasta la siguiente ventana FIFA, que comenzará el 9 de noviembre. EFE

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