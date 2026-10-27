El Racing comienza a preparar la semana de doble compromiso sin bajas

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Santander, 27 oct (EFE).- El Racing de Santander ha comenzado este martes a preparar la semana de doble compromiso, primero ante el Ribadesella el jueves en Copa del Rey y, ya el domingo, ante el Real Madrid en LaLiga EA Sports, con una sesión en la que José Alberto López ha podido contar con todos sus futbolistas.

El entrenamiento ha comenzado a las 11.00 horas en el campo Santi Gutiérrez Calle de las Instalaciones Nando Yosu y ha consistido en partidos de dimensiones reducidas.

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José Alberto ha tenido a sus órdenes a todos los jugadores del primer equipo, incluido el guardameta Simon Eriksson, que no ha entrado en convocatoria desde el encuentro ante el Rayo Vallecano del 5 de septiembre, a causa de una tendinopatía en el hombro derecho.

Ha completado el entrenamiento el arquero del filial racinguista Laro Gómez, quien, al término del trabajo con el grupo, ha realizado ejercicios específicos de portería junto a Eriksson y a Julen Agirrezabala.

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El conjunto cántabro se ejercitará también este miércoles, antes del partido de Copa del Rey en Ribadesella del jueves, y culminará la semana con la vuelta del Real Madrid a los Campos de Sport del Sardinero, 15 años después de la última visita de los merengues a Santander. EFE

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