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El mercado laboral suma 73.600 ocupados en verano, pero el paro repunta hasta el 10,18 %

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Madrid, 27 oct (EFE).- El mercado laboral sumó 73.600 ocupados en el tercer trimestre del año, hasta registrar un nuevo récord de 22,85 millones de trabajadores, en el avance más moderado para los meses de verano desde 2019, pese al impulso del empleo extranjero y femenino.

Al mismo tiempo, y según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes, el paro subió en 95.900 personas, hasta los 2,59 millones, el mayor incremento en verano desde que estalló la pandemia, con una tasa del 10,18 %, 31 centésimas más que en el periodo anterior y superando de nuevo la barrera del 10 %.

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El incremento del empleo en 73.600 personas es compatible con un aumento del paro en 95.900 personas, debido a que la población activa creció en 169.500 hasta un récord de 25,44 millones.

En la comparativa anual, el empleo aumentó en 465.500 personas (a un ritmo del 2,08 %) y el paro se redujo en 21.900 personas (al 0,84 %), lo que hizo que la población activa se elevara en 443.500 personas (al 1,77 %) con una tasa de actividad del 59,52 %.

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"Trabajan más personas que nunca en España", ha subrayado en declaraciones remitidas a los medios el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien destaca que con este "son ya 25 trimestres seguidos de crecimiento del empleo".

Por sexo, el empleo creció entre junio y septiembre en 26.800 hombres y en 46.800 mujeres, si bien sigue habiendo 1,5 millones de trabajadores más que trabajadoras.

Por nacionalidad, el empleo bajó en 1.800 personas entre los españoles –incluye doble nacionalidad– en términos netos y se incrementó en 75.400 en los extranjeros, que con 3,8 millones de ocupados representan al 16,7 % de la fuerza de trabajo.

Por sectores, la ocupación aumentó en los servicios (con 235.600 más), mientras que disminuyó en la agricultura (con 58.300 menos), la industria (54.400 menos) y la construcción (49.300 menos).

El empleo a tiempo completo creció en 244.400 personas, mientras que el de tiempo parcial bajó en 170.800, de forma que la tasa de parcialidad disminuyó ocho décimas hasta el 12,9 %.

Por su parte, el número de trabajadores por cuenta propia disminuyó en 15.500 personas, hasta los 3,17 millones, mientras que el de asalariados subió en 90.000.

De ellos, los que tenían contrato indefinido aumentaron en 22.100, hasta los 16,7 millones, y los de contrato temporal en 68.000, hasta los 3 millones, elevándose cuatro décimas la tasa de temporalidad hasta el 15,4 %.

El empleo privado se redujo este trimestre en 16.300 personas, hasta los 19,1 millones de personas, mientras que el empleo público creció en 89.900, hasta los 3,7 millones de personas.

Al detalle del desempleo en la evolución trimestral, el número de hombres en paro aumentó en 55.700 y el de mujeres en 40.300.

La tasa de paro femenina subió 26 centésimas, hasta el 11,28 %, y la masculina 36 centésimas, hasta el 9,20 %.

Por nacionalidad, el paro se incrementó entre los españoles en 71.400, y entre los extranjeros, en 24.500.

El desempleo creció este trimestre en todos los sectores con los servicios a la cabeza, con 54.800 más; agricultura, con 18.000 más; industria, con una subida de 14.300, y la construcción, con un alza de 4.900.

Por comunidades, la mayor bajada del paro se registró en Baleares, con 9.900 menos, y el mayor incremento en Comunidad Valenciana, con 31.000 más. EFE

(Foto) (Vídeo) (Infografía)

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