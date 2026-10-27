Espana agencias

El Gobierno nombra nuevos embajadores en Canadá y en la India

Guardar

Madrid, 27 oct (EFE).- El Gobierno ha aprobado este martes, en Consejo de Ministros, el nombramiento de los nuevos embajadores de España en Canadá y en la República de la India.

Se trata de María Luisa Benítez-Donoso Tarascón, en el caso de la Embajada de Canadá, y de Alfredo Martínez Serrano, nuevo embajador de la India.

PUBLICIDAD

Benítez-Donoso, hasta ahora directora de gabinete del secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, ha estado destinada en las embajadas de España en Honduras y en Croacia.

Miembro de la carrera diplomática desde 2007, es licenciada en Derecho y diplomada en Estudios Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y máster de Relaciones Internacionales por la Universidad de Georgetown.

PUBLICIDAD

En Madrid, ha trabajado en la subdirección general de Política Exterior y Seguridad Común como jefa de servicio, y como vocal asesora de la subdirección general de América del Norte.

Además, Benítez-Donoso ha estado destinada en la Delegación de la Unión Europea en Brasil y en la República Dominicana y sustituye en el cargo a Martínez Serrano, nuevo embajador de la India.

El nuevo embajador de España en la República de la India es licenciado en Derecho, tras estudiar en las universidades de Oviedo y Pisa y máster de la Unión Europea del Instituto de Estudios Europeos de Bruselas.

En su carrera diplomática ha sido jefe de servicio en el gabinete del ministro en el Ministerio de Asuntos Exteriores y ha ocupado la segunda jefatura de las Embajadas de España en Arabia Saudí, Bulgaria, El Salvador y Egipto. Desde 2021 estuvo al frente de la Embajada de España en Canadá.

Entre 2007 y 2012 fue el segundo jefe de Protocolo de la Casa del Rey y entre 2014 y 2021, jefe de Protocolo de la misma.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 27 octubre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 27 octubre

Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo de este martes 27 de octubre

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo de Eurojackpot, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo de este martes 27 de octubre

La cerveza, en peligro por el consumo de Ozempic: Heineken advierte a los bares de que la gente ya no tiene ganas de beber

En 2025, cerca de 10 millones de personas utilizaron tratamientos como Ozempic y Wegovy en Estados Unidos

La cerveza, en peligro por el consumo de Ozempic: Heineken advierte a los bares de que la gente ya no tiene ganas de beber

Tarta de queso versión Halloween: una idea original y divertida para darle una vuelta a receta original este festivo

Está cubierta por una capa crujiente de chocolate blanco

Tarta de queso versión Halloween: una idea original y divertida para darle una vuelta a receta original este festivo

La acampada de Sol no se levantará hasta que se garanticen los derechos de la vivienda: “En el momento en que las instituciones pongan solución, abandonaremos la plaza”

La asamblea está reorganizando las cerca de 2.000 tiendas de la plaza y diseña un plan de desacampada escalonado para cuando llegue el momento

La acampada de Sol no se levantará hasta que se garanticen los derechos de la vivienda: “En el momento en que las instituciones pongan solución, abandonaremos la plaza”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

La jueza ve la protesta de Blocus “vacía de contenido” y orientada al saqueo en los disturbios de Barcelona

Policías y guardias civiles se encierran en la Secretaría de Estado de Seguridad por la jubilación: el Gobierno pone fin a la negociación por las elecciones del 29-N

El informe que rastrea a Blocus: del plan de saqueos en Telegram al uso de códigos para eludir controles

Máximo Sant, experto en automovilismo: “Los consejos de los coches antiguos en los modernos no funcionan”

ECONOMÍA

Los bancos empiezan a cerrar el grifo de las hipotecas: las encarecen, cae la demanda y prevén dificultades para lograr financiación

Los bancos empiezan a cerrar el grifo de las hipotecas: las encarecen, cae la demanda y prevén dificultades para lograr financiación

La nueva PAC cambia las ayudas al campo y da prioridad a los agricultores en activo, a los jóvenes y a las pequeñas explotaciones

Los ‘ninis’ ganan terreno a los ‘sisis’: 1,22 millones de jóvenes ni estudia ni trabaja frente al millón que sí lo hace

Uber Eats acuerda con UGT y CCOO el fin de los falsos autónomos: contratará a sus últimos repartidores independientes antes del 30 de noviembre

La jubilación no siempre implica dejar de trabajar: la Seguridad Social contempla cuatro modalidades de retiro para compatibilizar empleo y pensión

DEPORTES

La brecha salarial del Balón de Oro 2026: ni Harry Kane ni Alexia Putellas reciben un euro por ganar el premio, pero les separa un abismo de 24 millones de euros

La brecha salarial del Balón de Oro 2026: ni Harry Kane ni Alexia Putellas reciben un euro por ganar el premio, pero les separa un abismo de 24 millones de euros

Honda ya tiene su plan para que Fernando Alonso vuelva a ser competitivo en 2027: “Podremos aplicar todo lo aprendido”

Alexia Putellas, sobre la gestión de la presión: “Mi relajación me la da estar en mi casa, con mi familia y con mis amigos. Compartir preocupaciones, conversaciones...”

La confesión de un exjugador del Real Madrid sobre Mourinho: “Me agarró la cabeza y me dice ‘te voy a hacer el gitano más famoso del mundo”

Volkanovski vuelve a abrir la posibilidad de una revancha con Ilia Topuria antes de retirarse: “Me encantaría volver a ponerme a prueba contra él”