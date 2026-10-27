El Gobierno nombra nuevos embajadores en Canadá y en la India

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Madrid, 27 oct (EFE).- El Gobierno ha aprobado este martes, en Consejo de Ministros, el nombramiento de los nuevos embajadores de España en Canadá y en la República de la India.

Se trata de María Luisa Benítez-Donoso Tarascón, en el caso de la Embajada de Canadá, y de Alfredo Martínez Serrano, nuevo embajador de la India.

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Benítez-Donoso, hasta ahora directora de gabinete del secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, ha estado destinada en las embajadas de España en Honduras y en Croacia.

Miembro de la carrera diplomática desde 2007, es licenciada en Derecho y diplomada en Estudios Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y máster de Relaciones Internacionales por la Universidad de Georgetown.

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En Madrid, ha trabajado en la subdirección general de Política Exterior y Seguridad Común como jefa de servicio, y como vocal asesora de la subdirección general de América del Norte.

Además, Benítez-Donoso ha estado destinada en la Delegación de la Unión Europea en Brasil y en la República Dominicana y sustituye en el cargo a Martínez Serrano, nuevo embajador de la India.

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El nuevo embajador de España en la República de la India es licenciado en Derecho, tras estudiar en las universidades de Oviedo y Pisa y máster de la Unión Europea del Instituto de Estudios Europeos de Bruselas.

En su carrera diplomática ha sido jefe de servicio en el gabinete del ministro en el Ministerio de Asuntos Exteriores y ha ocupado la segunda jefatura de las Embajadas de España en Arabia Saudí, Bulgaria, El Salvador y Egipto. Desde 2021 estuvo al frente de la Embajada de España en Canadá.

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Entre 2007 y 2012 fue el segundo jefe de Protocolo de la Casa del Rey y entre 2014 y 2021, jefe de Protocolo de la misma.EFE