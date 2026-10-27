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El Gobierno da su apoyo a la intervención psicológica de la comunidad educativa de Ceuta

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Madrid, 27 oct (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se consigna una partida de 89.224 euros a la ciudad de Ceuta para la prestación del servicio de intervención psicológica especializada para la comunidad educativa en los centros sostenidos con fondos del Ministerio de Educación

Según ha informado el Consejo de Ministros en una nota de prensa, este apoyo económico se justifica por los acontecimientos producidos en la ciudad autónoma a partir del 30 de julio de 2026 con la entrada masiva de migrantes, que han generado una situación excepcional.

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"La persistencia de estas circunstancias y su coincidencia con el inicio del curso escolar han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar temporalmente los mecanismos de apoyo a la comunidad educativa, a fin de favorecer el bienestar emocional del alumnado, las familias y los profesionales de la educación".

Con esta partida, el Gobierno quiere contribuir al normal desarrollo de la actividad escolar mediante actuaciones preventivas y de apoyo adecuadamente coordinadas.

Este refuerzo se traduce en la disponibilidad de seis profesionales de la psicología a tiempo completo, desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2026, para toda la comunidad educativa ceutí dependiente del Ministerio de Educación, y estará disponible durante los días lectivos del período.

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Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en siete de los centros docentes de la ciudad en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, por un importe de 93.908 euros.EFE

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