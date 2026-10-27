El CTA cree que la acción de Cancelo sobre Diomande mereció tarjeta amarilla

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Madrid, 27 oct (EFE).- El Comité Técnico de Árbitros (CTA) discrepó del criterio del árbitro Juan Martínez y consideró que la acción del barcelonista Joao Cancelo sobre el madridista Yan Diomande en el clásico del Camp Nou (1-2), que dejó sin sancionar, mereció tarjeta amarilla.

En el espacio 'Tiempo de Revisión' de la última jornada, el CTA revisó la jugada en el minuto 57, antes de que el Barcelona empatase (1-1), y concluyó que en el ataque de Diomande Cancelo "impacta de forma parcial en la pierna del madridista.

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"No hay fuerza excesiva o brutalidad", pero sí fue una "acción temeraria el árbitro debió mostrar tarjeta amarilla", afirmó.

La otra jugada del clásico revisada fue una mano de Alejandro Balde en una acción con Kylian Mbappé, tras la que el Real Madrid reclamó penalti pero el árbitro no sancionó nada y el CTA respaldó su decisión.

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"El balón impacta en el brazo del defensor de forma fortuita; el brazo está en posición natural por la dinámica de la acción. Mano no punible, acierto del árbitro".

Sobre otros partidos, el CTA aseguró que en el Valencia-Villarreal (1-2) el VAR no debió intervenir tras la acción de Renato Veiga sobre Dani Raba, sancionada después de la revisión por el árbitro Alejandro Quintero con penalti y amarilla y que supuso el 1-0 para el Valencia en el minuto 35.

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"El defensor pisa al delantero. Causa-efecto con elevada carga interpretativa. La decisión del árbitro debe prevalecer el VAR no debió intervenir", señaló.

Por contra, el CTA sí estimó que el VAR acertó a intervenir en el Racing-Espanyol (2-1), para anular un penalti señalado por Jesús Gil, por mano del jugador local Pablo Ramón, por una falta previa del españolista Roberto Fernández en el minuto 39. EFE

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