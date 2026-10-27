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El cineasta Eloy Enciso tacha de censura pretender decidir qué cine se puede ver

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Adrián Arias

Valladolid, 27 oct (EFE).- Hay muchas formas de borrar una imagen: se puede prohibir, ocultar o, sencillamente, dejar que el tiempo haga desaparecer aquello que ocurrió ante ella; Eloy Enciso ha dedicado ‘Todo es cárcel’ a mirar esos lugares en los que España parece haber "olvidado" y, ante el debate sobre quién puede decidir qué cine es "adoctrinamiento", advierte: cuando alguien se arroga esa facultad "tiene un nombre: censura".

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El cineasta gallego llega a la 71 Seminci después de recorrer con su cámara algunos de los espacios que sirvieron como campos de concentración y lugares de represión durante el franquismo, hoy convertidos en paisajes cotidianos en los que apenas queda rastro visible de lo que sucedió.

"Puede ser que en algún caso sea casual, pero cuando ves esa acumulación de lugares te das cuenta de que no", explica Enciso en una entrevista con EFE, en la que define la película como un intento de "resucitar esa memoria silenciada del espacio".

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Su reflexión adquiere una resonancia particular estos días en Castilla y León, donde las ayudas autonómicas al cine han abierto un debate al excluir de su convocatoria los proyectos que impliquen "adoctrinamiento ideológico" o "propaganda partidista".

Preguntado por si una película como la suya, construida en parte a partir de las memorias y las cartas de los represaliados, podría quedar bajo esa sospecha, Enciso devuelve la decisión al patio de butacas.

"El espectador es el que tiene el poder. Nadie debería facultarse con esa capacidad de decidir", sostiene. Lo contrario supone, a su juicio, que alguien se coloque en la posición del "tutor" que determina qué puede ver otra persona porque considera que los ciudadanos "no son suficientemente maduros para poder evaluar por sí mismos".

La consecuencia más profunda de establecer desde el poder esos límites, advierte, puede producirse incluso antes de que exista una prohibición: que sea el propio creador quien empiece a calcular qué historias puede permitirse contar.

"Eso es lo que pasa en los regímenes no democráticos", responde al ser preguntado por la autocensura. No cree que España se encuentre en esa situación, pero tampoco considera necesario alcanzar ese extremo para entrar en "una zona problemática".

‘Todo es cárcel’ parte precisamente de una ausencia; Enciso y su equipo recorrieron lugares de Alicante, Galicia, Extremadura, Castilla y León, Madrid, Aragón o Andalucía buscando las huellas de una red de represión cuya extensión contrasta con su escasa presencia en el paisaje actual.

El puerto de Alicante, el Campo de los Almendros o Albatera forman parte de ese itinerario en el que el paisaje deja de ser un fondo para convertirse en testigo.

"Los paisajes son palimpsestos históricos" y sobre ellos se escriben sucesivamente épocas y acontecimientos, pero Enciso detectó que una capa concreta, la correspondiente a aquellos espacios de confinamiento y represión, aparecía sistemáticamente borrada.

La película termina enfrentándose así a una pregunta que trasciende los propios campos: qué ocurre con una sociedad cuando aquello que debería olvidar ni siquiera ha llegado a conocerlo.

Ese olvido no termina para Enciso en los grandes relatos históricos, pues desciende hasta las casas y las familias, donde el franquismo consiguió que determinados episodios desaparecieran incluso de la memoria de los descendientes de quienes los habían vivido.

"Siempre hablamos de la historia a una escala macro", observa, cuando las cicatrices también permanecen en una escala íntima: "El franquismo fue especialmente eficaz a la hora de imponer silencios en las genealogías de vencedores y, especialmente, de vencidos".

Por eso, cuando se le pregunta qué respondería a quienes describen el cine como una industria subvencionada o cuestionan que determinadas historias reciban dinero público, Enciso evita devolver el golpe: "Lo que tengo que decir está en mi trabajo. Yo hago películas y quiero que se me evalúe como cineasta", responde.

Incluso les hace una invitación: que vean ‘Todo es cárcel’, pues "si realmente les interesa la política y la historia de su propio país y quieren tanto a su país, creo que les puede interesar ver una película en la que se muestra una parte de nuestra historia que no se había contado o que se ha contado muy poco", resume. EFE

(Foto)

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