El Athletic propondrá a sus socios la aprobación de un presupuesto de 152,6 millones

Guardar

Bilbao, 27 oct (EFE).- El Athletic Club propondrá este miércoles a sus socios la aprobación de un presupuesto de 152,6 millones de euros para la temporada 2026-2027, unos 40 millones menos que los ingresos registrados en el ejercicio anterior, cuando alcanzó una cifra récord de 192,9 millones recaudados.

Este asamblea general ordinaria, que tendrá lugar en el Palacio Euskalduna (18.00 horas), es la quinta que afronta Jon Uriarte como presidente del Athletic, la primera de su segundo mandato, y como en las cuatro anteriores se prevé un respaldo mayoritario tanto en el balance de resultados del curso anterior como en las cuentas previstas.

PUBLICIDAD

La junta directiva defenderá ante los socios unas previsiones económicas que reflejan el cambio de escenario tras una campaña en la que el equipo disputó la Liga de Campeones.

El presupuesto contempla un resultado de explotación negativo de 3,2 millones de euros. La reducción de ingresos por competiciones deportivas y derechos de retransmisión, que conjuntamente caen en 50,7 millones respecto a la temporada anterior, constituye uno de los principales condicionantes de las cuentas para el nuevo ejercicio.

PUBLICIDAD

El club prevé compensar parcialmente esa caída con 15,3 millones de euros procedentes de traspasos y cesiones de jugadores.

En el capítulo de gastos, el presupuesto recoge un incremento de 5,2 millones de euros en los de personal, en el contexto de la política de crecimiento, captación y retención de talento que defiende la entidad.

PUBLICIDAD

Frente a estas previsiones, las cuentas de la temporada 2025-2026 presentan un balance positivo después de cerrar el ejercicio con unos ingresos de 192,9 millones de euros, el mayor volumen de su historia sin contabilizar las salidas de jugadores, y un beneficio neto de 20,6 millones, más del triple que en la campaña anterior.

En conjunto, los ingresos deportivos sumaron 153,6 millones de euros, un 16 % más que en la temporada 2024-2025 y 5,3 millones por encima del presupuesto aprobado.

PUBLICIDAD

En cuanto a los gastos, los de personal se redujeron en 3,1 millones de euros, aunque la plantilla deportiva supuso un desembolso de 93 millones.

Además de los balances de cuentas, en la asamblea se designarán a los socios que integrarán la Junta Electoral, la Comisión de Disciplina, el Comité de Apelación y la Comisión de Control, Transparencia y Buen Gobierno. EFE

PUBLICIDAD

ibn/jas/cmm