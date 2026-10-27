19/02/2026 Dos años y medio de prisión para el responsable del 'criadero de los horrores' en Melgar de Fernamental (Burgos). El Tribunal de Instancia de Burgos (Sección Penal, Plaza 2) ha condenado a dos años y medio de prisión al responsable de un criadero de perros --'criadero de los horrores'-- ubicado en la localidad burgalesa de Melgar de Fernamental tras la muerte por inanición de 21 animales y el maltrato continuado de cerca de un centenar. POLITICA ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN SUB GBNO EN BURGOS

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El Tribunal de Instancia de Burgos (Sección Penal, Plaza 2) ha condenado a dos años y medio de prisión al responsable de un criadero de perros --'criadero de los horrores'-- ubicado en la localidad burgalesa de Melgar de Fernamental tras la muerte por inanición de 21 animales y el maltrato continuado de cerca de un centenar.

En concreto, la magistrada ha impuesto al procesado un año y medio de prisión por un delito continuado de maltrato animal con resultado de muerte, así como un año de prisión por otro delito continuado de maltrato animal sin resultado de muerte.

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Asimismo, la resolución incluye la inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o comercio relacionado con los animales y para su tenencia durante un periodo global de siete años (cuatro por la primera de las penas y tres por la segunda).

El juzgado ha considerado acreditado que el acusado mantuvo entre noviembre de 2019 y febrero de 2020 a más de un centenar de perros en dependencias y viviendas que carecían de los cuidados básicos y de la salubridad necesaria, privándoles de alimento y agua.

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Esta situación provocó enfermedades y secuelas físicas crónicas en las mascotas rescatas con vida, así como la muerte por desnutrición extrema de 21 ejemplares, que llegaron a desarrollar conductas de canibalismo, según recoge el fallo al que ha tenido acceso Europa Press.

Por otra parte, la magistrada ha condenado al acusado como autor de un delito continuado de alzamiento de bienes a una pena de 12 meses de multa, con una cuota diaria de seis euros, por desprenderse de sus propiedades y colocarse en situación de insolvencia para eludir el pago de responsabilidades derivadas de un procedimiento penal previo.

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En cambio, el fallo absuelve al procesado del delito de estafa por el que también estaba acusado, al haberse retirado las acusaciones formuladas al respecto.

En el apartado de responsabilidad civil, la sentencia fija que el condenado deberá indemnizar de forma conjunta y solidaria, junto con otras dos personas previamente condenadas en la misma causa, a la Junta con 185.617,72 euros y a la Asociación Justicia y Defensa Animal de Burgos con 12.018,81 euros por los gastos derivados de la atención y de los tratamientos veterinarios que precisaron los animales rescatados.

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