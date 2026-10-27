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Continúan las retenciones por los piquetes en Escombreras (Cartagena) en la huelga

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Cartagena, 27 oct (EFE).- Los accesos al Valle de Escombreras, en Cartagena, registran este martes cortes intermitentes de tráfico y retenciones debido a los piquetes informativos instalados con motivo del arranque de la huelga indefinida del sector del metal, que presiona así a la patronal para desbloquear la negociación del convenio colectivo.

La Policía Local de Cartagena ha informado de varios cortes de tráfico registrados en los accesos al Valle de Escombreras y al polígono industrial de Los Camachos desde primera hora de este martes.

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En concreto, a las 7:00 horas las vías afectadas en El Valle han sido la carretera de Cala Cortina a Escombreras, y la carretera CT-34 que une la autovía de Murcia con la dársena de Escombreras. En Los Camachos, por su parte, había presencia de piquetes la zona del cruce de Las Bodegas, en las inmediaciones de Licor 43.

También ha habido tráfico lento, sin cortes de tráfico, en las inmediaciones del astillero de Navantia, así como de la factoría Sabic, en La Aljorra.

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A las 10:00 horas, había unas 200 personas en la rotonda de CLH, en el Valle de Escombreras, donde el piquete se ha posicionado a un lado, sin cortar el tráfico. No obstante, hay camiones parados en el arcén, ya que la Guardia Civil ha detenido el paso.

Uno de los integrantes de este piquete, Getsemaní Alcaraz, ha dicho a EFE que no sabe el motivo por el que no están pasando los camiones, pese a no estar la circulación cortada por los trabajadores, y ha calificado de “muy impresionante” que la Guardia Civil esté desviando la circulación “aunque se puede pasar perfectamente”.

En esta zona hay antidisturbios de la Guardia Civil. “Dicen que van a cargar, pero espero que no lo hagan, porque no estamos impidiendo la libre circulación ni de vehículos, ni de camiones”, ha apuntado.

Alcaraz ha relatado que, desde las 5.00 horas, los piquetes han estado realizando labores informativas en varios de los accesos al Valle de Escombreras, y ha destacado el “respaldo unánime” de los trabajadores con los que han hablado, que han aparcado sus coches.

También han comentado que hay piquetes informativos tanto en Navantia, con presencia policial convencional, y también en polígono Los Camachos, sin que se haya producido incidentes, más allá de retenciones de tráfico.

En el municipio de Murcia hay, igualmente, piquetes informativos en el acceso del polígono industrial Oeste desde primera hora de la mañana, con presencia de la Guardia Civil en la zona de la rotonda de Obramat.

El coordinador autonómico de Podemos, Víctor Egío, quien ha acompañado desde primera hora a los trabajadores del metal en sus reivindicaciones, ha calificado a la Federación Regional de Empresas del Metal de Murcia (Fremm) como “la patronal más egoísta de España” por “bloquear cualquier avance en la negociación” del convenio colectivo.

“Estos trabajadores y estos obreros son los que levantan la industria en esta Región”, ha indicado Egío, explicando que están cobrando “poco más de 1.000 euros al mes”. “Son trabajadores pobres, y esto solo se va a conseguir cambiar con la movilización”, ha añadido. EFE

cgv/bc/jlm

(foto)(vídeo)

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