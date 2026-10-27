Ceuta cifra en 45,3 millones de euros el coste "extraordinario" de la crisis migratoria

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Madrid, 27 oct (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha cifrado en 45,3 millones de euros el coste "extraordinario" de la crisis migratoria a las arcas de la ciudad autónoma para atender distintos servicios públicos esenciales, tras la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio.

En un informe remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, adelantado por El Español y al que ha tenido acceso EFE, el Ejecutivo de Juan Jesús Vivas expone las necesidades económicas extraordinarias derivadas de la entrada masiva y su proyección presupuestaria para la ciudad autónoma, en un escenario de cinco meses de valoración, de agosto a diciembre de 2026.

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La "repercusión económica" asciende a 45,3 millones de euros para una serie de actuaciones que dan cuenta de "una carga presupuestaria adicional para la ciudad y reflejan la dimensión económica del refuerzo de los servicios públicos y de las actuaciones extraordinarias exigidas por la emergencia", señala el informe, elaborado tras el requerimiento de la jueza que investiga la entrada masiva irregular en la ciudad autónoma el pasado 30 de julio.

Por áreas, el coste asignado a medio ambiente, limpieza e instalaciones críticas se eleva a los 31,7 millones, de los cuales las principales partidas son 13,5 millones para la limpieza extraordinaria, siete para la recuperación medioambiental de playas y montes, y cuatro para gestión de residuos.

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En cuanto a sanidad y servicios sociales, el gasto es de 9,9 millones y comprende la atención de necesidades alimentarias, el refuerzo de los medios de protección de la salud pública y las actuaciones extraordinarias de los servicios funerarios. En este apartado, 7,5 millones lo son para alimentación y 1,15 para obras de emergencia de ampliación de cementerio y material.

El coste correspondiente a educación es de 1,4 millones para atender las necesidades extraordinarias de protección de centros e instalaciones y la continuidad de la actividad educativa afectada, incluido el traslado de una escuela infantil, si bien el grueso, 1,3 millones, se proyecta para seguridad en los colegios.

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Además, la suspensión de las actividades de Feria ha generado una previsión de indemnizaciones de 690.000 euros mientras que el refuerzo extraordinario de Policía Local, Bomberos y Parque Móvil supone un coste de 1,5 millones.

Eso sí, el Gobierno de Ceuta precisa que el total de esos 45,3 millones no incorpora los costes de atención a menores ni las pérdidas de la autoridad portuaria, que no figuran en el informe. Tampoco constituye una cuantificación general de las pérdidas del conjunto de la economía ceutí, del sector empresarial o del empleo.

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Y añade que "el importe expresa las necesidades económicas extraordinarias del período considerado, incluidas las previsiones hasta el 31 de diciembre"; pero "no debe interpretarse como una relación de pagos íntegramente ejecutados a la fecha de emisión". EFE