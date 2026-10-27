Bendodo marca como prioridad del PP la bajada de impuestos para que "la economía circule más rápido"

17/10/2026 El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, interviene tras una reunión con el equipo de campaña electoral de su partido en Málaga de cara al 29N. POLITICA PP

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El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha defendido que desde su partido van a impulsar una bajada de impuestos si llegan al Gobierno tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Una de las prioridades del gobierno del cambio será apostar por las empresas sin ningún complejo. No tenemos ningún complejo en decir y en apostar por las empresas profesionales que generan empleo", ha señalado en una atención a los medios antes de mantener una reunión con empresas del sector alimentario y de transporte en Sevilla.

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Bendodo ha defendido que se establezca "un IVA cero" a los productos esenciales ante lo que ha calificado como "la mayor losa a la economía de las familias" con la situación actual de los precios de los alimentos.

"En el caso de la energía exactamente igual, sabéis que en septiembre subió el IVA de la luz, del 10 al 21%, y el gas en este mes de noviembre, tiene previsto una subida de cerca del 30%. Planteamos un un IVA lineal de 10% para todo el sector energético", ha explicado.

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Asimismo, ha reiterado su petición al Gobierno de reducir el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Bendodo ha puesto el foco en los autónomos a los que ha descrito como "los grandes olvidados por el Gobierno".

"El autónomo para nosotros no es un trabajador autónomo, es la semilla de una pyme. Y quién sabe si la pyme después se convierte en algo más grande o no", ha remarcado.

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En esta línea, ha planteado que los autónomos que facturen 85.000 euros o menos "no pagarán IVA" junto con una reducción de dos "o incluso una" declaración al año. Asimismo, se añade la tarifa cero para los primeros años de los autónomos jóvenes.

En paralelo, Bendodo se ha mostrado crítico con la huelga general convocada el próximo 11 de noviembre. "Es la primera vez en la historia que se va a hacer una huelga contra la oposición. Eso no lo digo yo, lo ha dicho la vicepresidenta del gobierno", ha señalado.

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"La prioridad para nosotros será la bajada de impuestos, creemos que es posible, dejando el dinero en el bolsillo de la gente, que se active más la economía, que la economía circule más rápido desde el punto de vista que si dejas el dinero en el bolsillo de la gente nuestra teoría es sencilla de entender se activa el consumo, se activa el consumo se recauda más pueden invertir más en mejorar los servicios", ha concluido.