Almeida ejercerá acciones legales por la acampada al terminar el plazo del requerimiento

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Madrid, 27 oct (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado este martes en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid que cuando finalice el plazo del requerimiento administrativo que enviaron al exdelegado del Gobierno, Francisco Martín, ejercerán acciones legales en caso de que no se haya levantado la acampada.

Así lo ha afirmado Almeida durante la primera pregunta de la sesión del control del Pleno, realizada por Vox y en la que le han exigido que tome todas las medidas para poner fin a la acampada de la Puerta del Sol.

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"Hicimos el requerimiento administrativo y por, pura coherencia jurídica, tenemos que esperar a la finalización de ese plazo para poder ejercer acciones penales, en caso de que no se haya levantado la acampada de Sol", ha dicho el alcalde.

Asimismo, ha celebrado que hoy ya no haya un "comisario político en la delegación del Gobierno", algo que "es una buena noticia para los madrileños".

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Además, ha acusado a las líderes de Más Madrid y del PSOE, Rita Maestre y Reyes Maroto, de no haber visitado la acampada y las ha invitado a que lo hagan de noche, ya que ambas defienden que es un sitio seguro.

"El Ayuntamiento está haciendo lo posible, si tuviera competencias me pondría yo a la cabeza de la Policía Municipal para desalojar la acampada del Sol porque no podemos tolerar ni un minuto más que haya una apropiación del espacio público como la que lleva ya más de un mes", ha subrayado.

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Por su parte, la portavoz de Vox, Arantxa Cabello, le ha tendido toda su colaboración al PP, pero no su "complacencia", para ayudarles a poner fin a la acampada. EFE