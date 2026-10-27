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Aguirre: “La Copa nunca estorba, necesitamos dar la cara en ambas competiciones”

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Paterna (Valencia), 27 oct (EFE).- El técnico del Valencia, Javier Aguirre, aseguró que la Copa del Rey “nunca estorba” en la rueda de prensa previa al partido de la primera ronda que juega el equipo este miércoles en Mestalla ante el Tavernes.

“La Copa nunca estorba. Somos un club que necesita en ambas competiciones dar la cara, no lo hemos hecho en Liga, estamos con un déficit de números, y la Copa la afrontamos con la misma ilusión que tenemos ya de reengancharnos a la Liga”, afirmó Aguirre en una rueda de prensa.

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El entrenador mexicano habló de cómo afronta el choque: “Con muchas ganas de mejorar, trabajar, que llegue el primer triunfo. Son números muy pobres para una afición tan entregada y noble como la nuestra. Trataremos la Copa con la máxima seriedad y que nos sirva para Liga”.

“El club entiende que nos urge mejorar los números, no debemos estar con estos números tan pobres, la Copa nos viene bien para dale vida a los jugadores que tengo, mantener en forma y movimiento a todo el mundo. Muchas Copas tiene el Valencia y es una competencia que hace no mucho ganaron y esperemos empezar con el pie derecho”, agregó.

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Por otro lado, Aguirre apuntó que, pese a la diferencia de categoría con su rival, que milita en la Lliga Comunitat FFCV, deben jugar el partido con el máximo respeto: “Saldremos al campo con el mejor equipo posible, con la mayor seriedad posible y trataremos de hacer un buen partido, que nos sirva de cara al domingo”.

“Es una parte medular concienciar al jugador de que si te relajas y subestimas al rival te puedes llevar una sorpresa. Tienes todo por perder y ganar, el rival tiene todo por ganar y nada por perder, es una fiesta para ellos y así hay que verlo. En esa misma medida tenemos que ser responsables de nuestros actos, respetuosos y jugar lo mejor posible”, explicó.

Además, 'el Vasco' avisó que “reprenderá” a aquel que “esté tonteando” con algún túnel o sombrerito y avanzó que hará rotaciones. El mexicano afirmó que dará descanso a jugadores titulares y abrió la puerta a la entrada de canteranos en el once, pero no quiso hablar de un posible cambio en la portería.

“Habitual no es nada, son momentos de los jugadores, de los entrenadores… Cada uno hace su librito. Llevo tres partidos y en los tres ha jugado Stole. Estoy contento con los tres y están los tres en posibilidad de jugar. El librito se va a quedar en casa, están los tres para poder jugar y veremos quién va a jugar”, apuntó sobre la portería, mientras que sobre los canteranos dijo que “llevamos cuatro o cinco jugadores del filial e intentaremos que tengan participación”.

Por último, Aguirre reconoció que particularmente tiene “mucha ilusión” por la Copa del Rey: “A dos finales he llegado con equipos en papel de inferiores, Mallorca inferior que Athletic y Osasuna inferior que Betis, y perdí las dos, una en tiempo extra y otra en penaltis, y estoy con la espinita”

“Esta posibilidad que se nos presenta a partir de mañana es una buena posibilidad. Empezamos todos de cero, somos más de cien, iremos reduciendo y a ver hasta dónde llevamos. Tengo mucha ilusión por la Copa, no sabía el calificativo de bronco para el Valencia, sí el de copero. Hay que dar el primer pasito mañana”, finalizó. EFE

plm/nhp/og

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