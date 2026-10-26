Tarancón (Cuenca) se ilusiona con la Copa ante el Levante y espera que haya "un llenazo"

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Cuenca, 26 oct (EFE).- Lo localidad conquense de Tarancón vive con ilusión la visita del Levante, equipo de Primera División, al Municipal de Tarancón el miércoles a las 19:00 horas, en una eliminatoria de la Copa del Rey que ha despertado una gran expectación en la localidad conquense.

"La venta de entradas ha sido una auténtica locura desde el primer momento y esperamos que haya un llenazo", ha señalado el entrenador del equipo, Jorge Cañete, de 36 años y natural de Tarancón, quien también ha destacado el respaldo de los vecinos desde que el equipo conoció a su rival copero.

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El entrenador ha asegurado que la afición se ha volcado con el equipo después de una temporada que ha calificado de "tremenda para todos", y ha confiado en contar también con la presencia de aficionados procedentes de otros municipios de la comarca.

Recibir a un conjunto de la máxima categoría supone, a su juicio, una recompensa al trabajo realizado por el club, y lo ha calificado como algo "histórico" y "muy motivante" para el equipo, que no tiene habitualmente la posibilidad de enfrentarse a un equipo de Primera División y por eso tienen que ser "motivo de ilusión y orgullo".

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Cañete ha recordado que la posibilidad de disputar una eliminatoria de este nivel estaba presente durante la pasada campaña, cuando el equipo peleaba por el campeonato y buscaba terminar entre los mejores segundos clasificados para obtener el premio de jugar la Copa del Rey.

En el plano deportivo, Cañete es consciente de la dificultad que entraña el enfrentamiento ante el Levante, del que les separan cuatro categorías.

El técnico del conjunto taranconero ha destacado la competitividad de los valencianos y ha apuntado que, pese a atravesar una situación complicada en la Liga, cuenta con una plantilla de nivel y jugadores capaces de marcar diferencias.

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Cañete considera que el calendario liguero del Levante, con compromisos ante Real Sociedad o Atlético de Madrid, podría condicionar la gestión de esfuerzos del equipo valenciano, aunque ha precisado que eso no significa que vaya a restar importancia a la Copa.

El entrenador del Tarancón ha apostado por competir y aprovechar las opciones que pueda ofrecer el partido, y ha reconocido que aunque "las probabilidades son bajas" su equipo se va a "aferrar" a ellas y "a tratar de competir, a ponérselo muy difícil y también, por qué no, a disfrutarlo".

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La visita del Levante ya centra buena parte de la atención de la afición, y Cañete ha reconocido que superar la eliminatoria copera sería una alegría especial por lo que supondría para la localidad y para las personas que acompañan habitualmente al equipo.

"Sería algo ilusionante ver a tanta gente disfrutar de una victoria, a vecinos y amigos que nos van a rodear y nos van a arropar", ha señalado.

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En caso de superar al Levante, el técnico tiene claro qué tipo de rival le gustaría encontrar en la siguiente ronda: un equipo de Primera División y, a ser posible, uno de los más destacados.

"Cuanto más grande sea el rival que toque, muchísimo mejor", ha concluido Cañete, que confía en que la ilusión de Tarancón y el apoyo de su afición contribuyan a convertir la cita del miércoles en una noche especial para el fútbol conquense. EFE

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(Foto)(Vídeo)