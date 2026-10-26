Emilio Delgado (Frente Amplio) felicita a Lula da Silva por su victoria

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Madrid, 26 oct (EFE).- El portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea regional y número uno de Frente Amplio por Madrid en las elecciones generales, Emilio Delgado, ha felicitado al reelegido presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras imponerse este domingo en los comicios a su rival, Flavio Bolsonaro.

"Hoy gana Brasil, mañana pierde Trump, después ganamos España. Ni todo el poder tecnológico y financiero, ni las injerencias del sionismo, ni las amenazas de Trump han podido con la fuerza de los de abajo. Lula ya es leyenda", ha escrito Delgado en su perfil de X.

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En la misma red social, Frente Amplio también ha publicado una imagen con el mensaje: "Parabéns, Brasil. Parabéns, Lula" ("Felicidades, Brasil. Felicidades, Lula").

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha ganado este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 51,76 % de los votos, frente al 48,24 % del senador Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 99,81 % de las urnas escrutadas. EFE

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