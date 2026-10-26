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'Checo' Pérez: Ahora ya tengo ganas de celebrar en México mi Gran Premio número 300

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Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que acabó decimonoveno el Gran Premio de Estados Unidos, el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Circuito de las Américas de Austin (COTA) que ahora ya piensa en competir "en México", donde celebrará su "Gran Premio número 300" en la categoría reina.

"Desgraciadamente, el fin de semana ha sido bastante demandante, aunque creo que pudimos sacar cosas positivas del mismo, por lo que tenemos que seguir trabajando y aprendiendo de la experiencia", comentó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco) y que cuenta seis victorias y 39 podios en la Fórmula Uno.

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"Ahora lo que tengo ganas es de que llegue (el Gran Premio de) México, donde siempre es increíblemente especial correr ante mi afición; algo que este año tendrá aún más sentido ya que celebro mi Gran Premio número 300", explicó, tras la carrera del COTA, el bravo piloto tapatío, subcampeón del mundo hace tres años, con Red Bull.

"Estoy entusiasmado por poder compartir ese momento con los aficionados de mi país; y ojalá que podamos darles motivos para que nos animen", declaró 'Checo' tras la carrera en la que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) dejó -con su noveno triunfo del año- virtualmente sentenciado a su favor el Mundial, en el Circuito de las Américas.

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"Seguiremos apretando con el objetivo de tener un fin de semana mejor", añadió el mexicano de Cadillac este domingo en Austin. EFE

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