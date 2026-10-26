Abren expediente a Roca Rey por ruidos en su cumpleaños y por lanzar cohetes sin permiso

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Sevilla, 26 oct (EFE).- El Ayuntamiento de Gerena (Sevilla) ha abierto un expediente tras las quejas vecinales por el ruido provocado y por el lanzamiento de cohetes sin autorización durante la fiesta de cumpleaños del torero Andrés Roca Rey, que provocó las quejas de los vecinos.

La fiesta, según han informado a EFE fuentes municipales, se celebró en una finca cerca del casco urbano y el ruido que provocó hizo que varios vecinos presentasen una queja formal ante el ayuntamiento.

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Además, en la celebración, que se prolongó hasta las cinco de la madrugada aproximadamente, se lanzaron cohetes sin permiso ya que la normativa municipal en Gerena regula las actividades pirotécnicas previa solicitud, sin que el torero presentase petición alguna en este sentido.

Algunas personas han relatado en redes sociales que los cohetes "parecían disparos" en mitad de la noche.

Por todo ello, el ayuntamiento ha abierto un expediente relativo a las quejas que se trasladará a la Policía Local "para que haga las averiguaciones pertinentes" y se apliquen, en su caso, las sanciones que correspondan.

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La ordenanza municipal en Gerena contempla en su artículo 26 multas de hasta 300 euros por infracciones leves y entre 300 y 6.000 euros por infracciones graves en materia de ruido, y el artículo 11 prohíbe determinados lanzamientos de pirotecnia sin autorización entre las 23:00 y las 9:00 horas. EFE

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