Abascal celebra el regreso de María Corina Machado a Venezuela y carga contra el PSOE y Zapatero

20/10/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un acto organizado por su partido en la Plaza Mayor de Ponferrada, a 20 de octubre de 2026, en Ponferrada, León, Castilla y León (España). Este es uno de los actos de precampaña que está llevando a cabo VOX para las elecciones del próximo 29 de noviembre. POLITICA Carlos Castro - Europa Press

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado el regreso a Venezuela de la principal dirigente opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, asegurando que su presencia sobre el terreno "es la mejor garantía de una transición ordenada hacia unas elecciones libres".

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Abascal ha advertido de que el PSOE y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, "tienen motivos para estar preocupados" con esta vuelta, apuntando directamente a que "cada vez estamos más cerca de conocer todas sus corruptelas y la responsabilidad criminal de José Luis Rodríguez Zapatero".

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Asimismo, el dirigente de la formación ultraderechista ha exigido que se proteja la vida y la seguridad de la opositora frente a los "operadores criminales que quieren acabar con ella", deslizando duras críticas contra el Ejecutivo español al afirmar que se conocen "las maneras del PSOE, excesivas incluso para un clan de narcos".

En la misma línea, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado el regreso de la líder opositora y lo ha calificado como "momento emocionante". Asimismo, el mandatario 'popular' ha pedido "elecciones libres" en Venezuela para que los ciudadanos puedan expresarse en las urnas.

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Estos mensajes se producen coincidiendo con el anuncio del retorno de Machado a territorio venezolano tras permanecer diez meses fuera del país, desde que salió en diciembre de 2025 rumbo a Oslo. Su llegada, confirmada también por el excandidato presidencial opositor Edmundo González --quien ha avanzado que él mismo volverá pronto--, ha desatado muestras de júbilo entre los simpatizantes y ha llevado al partido Vente Venezuela a convocar una caravana nacional con paradas en varios puntos del país, incluida la capital, Caracas.