Zupiria dice que "estaba sobre la mesa" hallar a disidentes de ETA pero el material sensible localizado fue "sorpresa"

Guardar

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, afirma que "estaba sobre la mesa" el "conocimiento" de grupos disidentes "que en su momento parece que no compartieron la decisión (de ETA) de abandonar la violencia", pero reconoce que el descubrimiento de "algunos materiales de carácter delicado" localizado a los dos detenidos en Irún acusados de terrorismo "sí causa sorpresa", porque "no era algo conocido, y tampoco era algo esperado".

En una entrevista concedida al diario Deia, recogida por Europa Press, explica que estos "grupos disidentes" se organizan "en torno a unas personas conocidas, concretas, que están en prisión y que han dado a conocer su pensamiento", con lo que la existencia de estos individuos "no ha sido una sorpresa total".

PUBLICIDAD

Tras recordar que "no había ninguna orden de búsqueda y captura" sobre las personas identificadas en el control rutinario en Eskoriatza, ha añadido que, una vez comprobada la identidad de los ocupantes del vehículo detenido, "luego se identifican una serie de materiales que llaman la atención de los ertzainas y estos se hacen con esos materiales".

En ese punto, sostiene que no puede actuarse sobre materiales sin una orden judicial que no pudieron verse en ese momento, como "ordenadores o pendrives", ya que podría invalidarse el valor que puedan tener como prueba.

PUBLICIDAD

"Por lo tanto, la Ertzaintza ha seguido el procedimiento lógico, que es incautarse de esos materiales, solicitar una autorización judicial y realizar la comprobación pertinente y ofrecer las conclusiones al fiscal y al juez de la Audiencia Nacional", explica.

Respecto a los materiales, el consejero de Seguridad confirma que en ellos se hace referencia "a unos planos que vinculan ese grupo con la posible existencia de algún zulo de ETA", aunque no se haya descubierto por el momento. También hay, cita el consejero, "algunas referencias a alguna información relativa a algún policía nacional y algún guardia civil", aunque no ertzainas. En todo caso, dice que "no consta que formen ningún grupo o comando organizado, no consta que hayan actuado de forma conjunta no ya en el ámbito del terrorismo, tampoco en un ámbito más social o político".

PUBLICIDAD

"NO HA HABIDO DESLEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA"

El consejero de Seguridad cree que "faltan muchos eslabones, pasos que están por dar" en "este tránsito que hemos hecho de una sociedad en la que durante 60 años se ha practicado la violencia a una en la que ha cesado".

PUBLICIDAD

Opina que esa "parte importante de la sociedad" que en un momento determinado "ha justificado un estado de terror y el uso de la violencia", la abandonaron "de la noche a la mañana sin que nos hayan explicado la razón" de esa decisión.

"Abandonaron la violencia para la obtención de sus objetivos políticos. No ha habido una deslegitimación del uso de la violencia. Las consideraciones que se han hecho son de otro tenor, de carácter estratégico, hacen referencia a que hay una vía de lucha que se ha agotado y, por lo tanto, hay que optar por otro camino", considera.

PUBLICIDAD

Así, cree que un próximo paso sería "decir que no se debía haber usado la violencia" y, a partir de ahí, "podrán encontrar mil explicaciones de por qué lo hicieron, podrán ensalzar a quienes usaron la violencia y a quienes apoyaron por usarla". "Pero tiene que quedar claro que no cabe el uso de la violencia", zanja.

Preguntado por si se refiere a EH Bildu, señala que se refiere a "las personas que han justificado el uso de la violencia", una "masa social" que, a diferencia de otras "personas o grupos", no se han "enfrentado a su pasado y han puesto en cuestión su actuación y el ejercicio de la violencia que han hecho".

PUBLICIDAD

"Es una masa social que ha justificado, ha legitimado y ha impulsado el uso de la violencia. No somos conscientes de los efectos tremendos que esta etapa de violencia ha tenido en nuestra sociedad. Esto ha dejado un poso que a veces además se advierte en algunos comportamientos que se producen en la calle, en algunos lugares y yo creo que sobre esto deberíamos pensar", apunta el consejero.

Sobre las protestas o movilizaciones que 'terminan en altercados', Zupiria cree precisamente que se debe a que "ha habido quienes desde la fuerza han considerado enemigos a quienes no pensaban como ellos", y a que "había unos que querían dominar la sociedad con el uso de la violencia y consideraban a todos los demás sus contrarios y sus enemigos", algo que "no está curado y a veces tiene expresiones violentas en la calle".

PUBLICIDAD