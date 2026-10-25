Yoel Lago vuelve en el Celta; Pellegrini sorprende con Nelson Deossa en punta

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Vigo, 25 oct (EFE).- Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, apuesta por situar al colombiano Nelson Deossa como delantero centro para medirse este domingo al Celta, en el que Yoel Lago vuelve al centro de la defensa en el partido de la décima jornada de LaLiga EA Sports.

Ambos entrenadores agitan sus onces después de jugar en Europa. Claudio Giráldez sitúa a Moriba y Febas en el doble pivote, mientras que apuesta por una línea de ataque novedosa con Hugo González, Hugo Álvarez y Pablo Durán.

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El técnico bético, por su parte, da descanso al delantero irlandés Parrott. Nelson Deossa será su sustituto, secundado por Antony y Abde. Por detrás, Ceballos acompañará a Isco y Marc Roca.

Alineaciones:

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel, Marcos Alonso; Javi Rueda, Moriba, Febas, Javi Galán; Hugo González, Álvarez y Pablo Durán.

Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Isco, Ceballos; Abde, Antony y Nelson Deossa. EFE

dmg/cmm