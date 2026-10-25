Valverde: "Intenté seguir, pero me molestó mucho la pierna"

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Madrid, 25 oct (EFE).- Federico Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, explicó este domingo, tras la victoria de su equipo ante el Barcelona (1-2), que intentó continuar sobre el terreno de juego pese a las molestias físicas que sufrió durante el clásico, pero que finalmente tuvo que ser sustituido por precaución después de sentir dolor en una pierna al realizar una acción defensiva.

"En el descanso hablamos, el míster me preguntó si podía seguir, intenté seguir un poco más, en una barrida que hice me molestó mucho la pierna y fue más por precaución", declaró a Real Madrid TV.

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Valverde reconoció que sus compañeros le animaron a continuar sobre el césped pese a los problemas físicos y elogió el compromiso del equipo durante el encuentro.

"Para mí es muy fácil decir que sigo jugando con esta clase de compañeros que te incitan a seguir dando lo mejor del equipo, feliz por el esfuerzo de todo, daba orgullo verlos a todos correr", afirmó.

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El internacional uruguayo se mostró especialmente satisfecho por la imagen ofrecida por el Real Madrid, sobre todo durante una primera mitad en la que, a su juicio, su equipo fue superior al Barcelona.

"Más que feliz, orgulloso del equipo, que trabaja bien, cada uno sabe lo que tiene que hacer y eso hace un equipo, estar todos unidos, las claves fueron eso, ser un equipo, saber sufrir, tener la pelota, moverla de un lado a otro, atacar los espacios. El primer tiempo lo hicimos espectacular y en el segundo ellos mejoraron", analizó.

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Por último, Valverde dejó claro que el resultado colectivo está por encima de cualquier circunstancia personal.

"Siempre digo que si el equipo gana, el escudo gana y yo duermo feliz", concluyó. EFE