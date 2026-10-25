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Una 'orquesta' de orquídeas triunfa con un novedoso concierto que deja escuchar su música

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Esther Gómez

Estepona (Málaga), 25 oct (EFE).- Una 'orquesta' de orquídeas ha causado sensación en el Orquidario de Estepona (Málaga) al interpretar un concierto, pionero en España, que ha permitido escucharlas: crean una sinfonía a partir de su actividad eléctrica con sensores que la convierten en notas musicales.

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La novedosa cita, que se ha prolongado durante una hora, ha despertado el interés de un nutrido grupo de aficionados a la botánica y a la música este domingo, y también de curiosos entusiasmados con la idea de "escuchar" a estas plantas.

Durante el concierto se ha podido ver caras de asombro entre los asistentes y también alguna lágrima de emoción."Ha sido impresionante", comentaba Ana, una musicóloga de Cáceres afincada en Málaga que ha acudido junto a un grupo de amigos.

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El público ha atendido expectante las explicaciones que el director del concierto, el artista e investigador Fernando Fernández, ha ofrecido antes de empezar el espectáculo.

Fernández, responsable del proyecto 'Sinfonía Biótica' y del espacio de experimentación artística 'Molino Lab', de Sancti-Spíritus (Salamanca), ha detallado la forma en la que las plantas "reaccionan" ante estímulos externos.

"Las plantas no hablan ni vocalizan", pero sí interactúan con el medio que las rodea y generan toda una serie de impulsos eléctricos, según ha explicado.

Estas señales se convierten en una sinfonía "única e irrepetible", mediante sensores diseñados para captar su actividad bioeléctrica, ha precisado.

En Molino Lab llevan varios años trabajando en este proyecto y han logrado transformar esa dimensión desconocida de las plantas en una sinfonía musical con las flores como protagonistas.

Es un lujo disfrutar de una experiencia única como esta, donde se mezclan tecnología, innovación y orquídeas, ha destacado a EFE Manuel Lucas, responsable en este jardín botánico.

El acontecimiento, bautizado como 'Escuchar lo invisible', forma parte de una iniciativa que permitirá al visitante disfrutar de una experiencia multisensorial diferente y "mirar a las orquídeas de otro modo", ha resaltado.

Las mediciones que se obtienen con los dispositivos empleados se denominan biodatos, que permiten observar una dimensión de su actividad que no se aprecia a simple vista.

Cada orquídea se conecta a una unidad de biodata y los sensores registran variaciones de la señal y las envían a un motor audiovisual, donde se convierten en altura, dinámica, timbre, densidad y ritmo.

En concreto, cada flor alimenta un instrumento virtual propio y entre todas hacen realidad una banda sonora compartida que cambia de forma continuamente y no se repite de manera exacta. EFE

eg/srp/rro/icn

(foto) (video)

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