Una 'orquesta' de orquídeas triunfa con un novedoso concierto que deja escuchar su música

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Esther Gómez

Estepona (Málaga), 25 oct (EFE).- Una 'orquesta' de orquídeas ha causado sensación en el Orquidario de Estepona (Málaga) al interpretar un concierto, pionero en España, que ha permitido escucharlas: crean una sinfonía a partir de su actividad eléctrica con sensores que la convierten en notas musicales.

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La novedosa cita, que se ha prolongado durante una hora, ha despertado el interés de un nutrido grupo de aficionados a la botánica y a la música este domingo, y también de curiosos entusiasmados con la idea de "escuchar" a estas plantas.

Durante el concierto se ha podido ver caras de asombro entre los asistentes y también alguna lágrima de emoción."Ha sido impresionante", comentaba Ana, una musicóloga de Cáceres afincada en Málaga que ha acudido junto a un grupo de amigos.

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El público ha atendido expectante las explicaciones que el director del concierto, el artista e investigador Fernando Fernández, ha ofrecido antes de empezar el espectáculo.

Fernández, responsable del proyecto 'Sinfonía Biótica' y del espacio de experimentación artística 'Molino Lab', de Sancti-Spíritus (Salamanca), ha detallado la forma en la que las plantas "reaccionan" ante estímulos externos.

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"Las plantas no hablan ni vocalizan", pero sí interactúan con el medio que las rodea y generan toda una serie de impulsos eléctricos, según ha explicado.

Estas señales se convierten en una sinfonía "única e irrepetible", mediante sensores diseñados para captar su actividad bioeléctrica, ha precisado.

En Molino Lab llevan varios años trabajando en este proyecto y han logrado transformar esa dimensión desconocida de las plantas en una sinfonía musical con las flores como protagonistas.

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Es un lujo disfrutar de una experiencia única como esta, donde se mezclan tecnología, innovación y orquídeas, ha destacado a EFE Manuel Lucas, responsable en este jardín botánico.

El acontecimiento, bautizado como 'Escuchar lo invisible', forma parte de una iniciativa que permitirá al visitante disfrutar de una experiencia multisensorial diferente y "mirar a las orquídeas de otro modo", ha resaltado.

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Las mediciones que se obtienen con los dispositivos empleados se denominan biodatos, que permiten observar una dimensión de su actividad que no se aprecia a simple vista.

Cada orquídea se conecta a una unidad de biodata y los sensores registran variaciones de la señal y las envían a un motor audiovisual, donde se convierten en altura, dinámica, timbre, densidad y ritmo.

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En concreto, cada flor alimenta un instrumento virtual propio y entre todas hacen realidad una banda sonora compartida que cambia de forma continuamente y no se repite de manera exacta. EFE

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