Temas del día de EFE España del domingo 25 de octubre de 2026 (13:30 horas)

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ELECCIONES GENERALES

Salamanca - Feijóo pide a Sánchez dejar de "dar lecciones de paz" porque "está jugando con fuego"

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(Texto enviado a las 13:14. 99 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Ester Muñoz (PP) afea la "irresponsabilidad" de Sánchez: "Cataluña ardiendo y él bailando"

(Texto enviado a las 13:00. 279 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid - Pedro Sánchez: "Un Gobierno de PP y Vox es retroceder 50 años"

(Texto enviado a las 02:09. 762 palabras)

Móstoles (Madrid) - Frente Amplio acusa al PSOE de limitarse a "gestionar la desigualdad" en vez de reducirla

(Texto enviado a las 13:20. 182 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Zaragoza - Garriga pide altura de miras al PP y confía en que tenga "un gesto" para cerrar listas

(Texto enviado a las 14:16. 278 palabras)

Sevilla - Vox cree que el "islamo-izquierdismo" quiere "destruir" la democracia en Europa y España

(Texto enviado a las 13:18. 201 palabras)

Madrid - Semana de cierre de candidaturas con la precampaña subiendo en decibelios

(Texto enviado a las 07:30. 410 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 55021708412)

DISTURBIOS BARCELONA

Barcelona - Un total de 128 detenidos y 15 policías heridos en los disturbios de Barcelona

(Texto enviado a las 10:06. 544 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Blocus, la plataforma anónima que alentó la protesta violenta y que Mossos ya investigan

(Texto enviado a las 12:12. 594 palabras)

- Los disturbios de Barcelona provocan 36.000 euros en daños en el mobiliario urbano

(Texto enviado a las 11:14. 267 palabras)

- Collboni, sobre la protesta: "Alguien la hizo circular con intencionalidad no democrática"

(Texto enviado a las 13:16. 274 palabras)

- Vox y Aliança Catalana vinculan los actos vandálicos en Barcelona con la inmigración

(Texto enviado a las 10:27. 266 palabras)

- Junts exige a Parlon que comparezca por los altercados: "Esto no queremos que sea Francia"

(Texto enviado a las 11:41. 353 palabras)

- Pisarello pide investigar quién hay tras los incidentes, que "desactivan" otras protestas

(Texto enviado a las 12:06. 279 palabras)

- La acampada por la vivienda se desmarca de los altercados en el centro de Barcelona

(Texto enviado a las 11:21. 348 palabras)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - Miles de personas acuden en Madrid a la llamada de las 'caballas' para apoyar a Ceuta

(Texto enviado a las 11:32. 310 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Tres consejeros de Ceuta y jefes policiales declaran esta semana ante la jueza Tardón

(Texto enviado a las 09:00. 462 palabras)

La Restinga (El Hierro) - El Hierro enfrenta otro repunte migratorio tras llegar 1.414 personas en la última semana

(Texto enviado a las 12:30. 603 palabras)

REY OPERACIÓN

Oviedo - El rey Felipe VI abandona la clínica tras someterse a una operación de cataratas en Oviedo

(Texto enviado a las 10:09. 267 palabras)

- El rey tendrá que ponerse gotas en el ojo operado y gafas de sol durante unos días

(Texto enviado a las 10:53. 369 palabras)

LEY AMNISTÍA

Barcelona - El exconseller Antoni Comín, que el jueves acudió a Madrid para recoger su acta de eurodiputado, entrará a pie a Cataluña desde Francia para simbolizar que ya puede regresar a su casa, gracias a la amnistía, tras nueve años instalado en Bélgica.

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ANIVERSARIO ESTATUTO

San Sebastián - Vaquero: PNV exigirá en Madrid cumplir el Estatuto y lo que se decida en el nuevo estatus

(Texto enviado a las 12:44. 352 palabras) (Foto)

Bilbao - EH Bildu pide situar en el centro el debate sobre un "nuevo estatus político" para Euskadi

(Texto enviado a las 10:19. 426 palabras)

EUSKADI TERRORISMO

Bilbao - Gobierno Vasco: El material delicado en manos de los detenidos en Irun ha sido una sorpresa

(Texto enviado a las 11:15. 486 palabras)

CINE FALLECIMIENTO

Madrid - Muere a los 85 años el cineasta José Luis García Sánchez, Oso de Oro por 'Las truchas'

(Texto enviado a las 12:35. 488 palabras)

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Cañada Rosal (Sevilla) - Un anillo, un colgante o un lápiz: así se identifican los restos humanos de fosas comunes

(Texto enviado a las 10:03. 657 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

GRAN CONSUMO

Madrid - La campaña navideña se envuelve de optimismo pese a los "nubarrones" en el horizonte

(Texto enviado a las 09:05. 628 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8023121265)

DANA ANIVERSARIO

Alaquàs (Valencia) - La Asociación de Víctimas y Damnificados de la Dana de Valencia celebra el acto 'Memòria, unitat i futur', que pretende "arropar a los familiares" de los fallecidos y en el que se proyectará el documental 'Todo lo que perdimos'.

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Torrent (Valencia) - La alcaldesa de Torrent asegura que la dana marcó un antes y un después en las emergencias

(Texto enviado a las 11:30. 883 palabras) (Foto)

València - La falta de recursos básicos tras la dana aumentó la sensación de abandono entre afectados

(Texto enviado a las 10:34. 588 palabras)

TIEMPO ALERTAS

Madrid - Alerta amarilla este domingo por fenómenos costeros en el noroeste peninsular

(Texto enviado a las 10:31. 125 palabras)

PREVENCIÓN INUNDACIONES

Madrid - Tecnología y concienciación, factores básicos para evitar más desastres por inundaciones

(Texto enviado a las 08:00. 697 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8023129159)

CINE SEMINCI

Valladolid - Schleinzer ve un altavoz en su carrera al Oscar con 'Rose', estrenada en Seminci

(Texto enviado a las 13:01. 322 palabras) (Foto)

LIBROS HALLOWEEN

Madrid - El fenómeno literario infantil que arrasa en Halloween: misterio y acertijos detectivescos

(Texto enviado a las 08:00. 751 palabras) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

ECONOMÍA

14:00h.- San Fernando (Cádiz).- ASTILLEROS NAVANTIA.- El astillero de San Fernando (Cádiz) de Navantia acoge la botadura de "Neom" , la séptima corbeta construida para la marina saudí. Navantia. (Texto)

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SOCIEDAD

18:00.- Toledo.- CATEDRAL TOLEDO.- La ministra de Educación, Milagros Tolón, asiste a la solemne apertura de la Puerta Santa de la Catedral de Toledo, que marca el inicio del primer Año Santo del tempo primado en sus ochocientos años de historia. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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CULTURA Y TENDENCIAS

18:00h.- Toledo.- CATEDRAL TOLEDO.- El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, preside los ritos de apertura del Año Jubilar de la Catedral Toledo. Catedral. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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21:00h.- Pamplona.- CONCIERTO ANASTACIA.- Concierto de la cantante Anastacia, dentro de su gira #NTKTOUR2026. Baluarte.

EFE

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