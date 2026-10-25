Subida de temperaturas y viento muy fuerte en el noroeste y Canarias este domingo

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Madrid, 25 oct (EFE).- Este domingo dejará una subida generalizada de las temperaturas en todo el territorio, así como rachas de viento muy fuertes en el noroeste peninsular y Canarias; durante la jornada se activará la alerta amarilla por fenómenos costeros en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que continuará la estabilidad, con cielos poco nubosos o intervalos de nubes en buena parte del país, excepto en el norte peninsular, donde predominarán los cielos nubosos o cubiertos.

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Precipitaciones débiles en Galicia, el área cantábrica -sobre todo en su parte oriental-, así como en los Pirineos occidentales; probables bancos de niebla matinales dispersos en las montañas del norte peninsular.

La agencia prevé un ascenso generalizado de las temperaturas en todo el territorio, notable en el extremo noroeste en el caso de las mínimas.

Soplará viento moderado en Baleares y zonas del litoral e interior nordeste peninsular; intervalos fuertes en el Bajo Ebro y el Ampurdán, rachas muy fuertes en el norte de Galicia y el Cantábrico.

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En Canarias, cielos nubosos que podrían ir acompañadas de precipitaciones débiles, más probables en las islas más montañosas; temperaturas con pocos cambios y viento fuerte con probables rachas muy fuertes.

.-GALICIA: cielo nuboso o muy nuboso tendiendo a intervalos nubosos, que dejará brumas y nieblas en el interior y en la costa oeste de La Coruña; lluvias débiles dispersas en la mitad occidental. Temperaturas en ascenso, notable en amplias zonas del oeste y norte en el caso de las mínimas, más acusado en el litoral de La Coruña en el de las máximas. Viento flojo con intervalos moderados en el litoral y tercio norte con posibles rachas muy fuertes en zonas altas de A Mariña.

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.-ASTURIAS: cielo muy nuboso o nuboso en el oeste, que dejará brumas y nieblas matinales en el oeste de la Cordillera, poco nuboso en el este. Temperaturas en ascenso, localmente notable en el interior del tercio oeste en el caso de las mínimas, localmente notable en zonas de interior de la mitad este en el de las máximas. Viento flojo a moderado, con rachas muy fuertes en puntos del noroeste a primeras horas de la mañana.

.-CANTABRIA: cielo poco nuboso aumentando a nuboso o cubierto, sin descartar lluvias débiles en el litoral oriental. Temperaturas en aumento generalizado. Viento flojo en el interior, flojo a moderado en el litoral.

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.-PAÍS VASCO: intervalos de nubes aumentando a cielo nuboso, sin descartar lluvias débiles dispersas en el norte, más probables en el litoral. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en aumento. Viento flojo, flojo a moderado en el litoral.

.-CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes en el norte, sin descartar brumas y bancos de niebla en el oeste y noroeste, más probables en zonas altas. Temperaturas en ascenso. Viento flojo.

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.-NAVARRA: intervalos de nubes aumentando a cielo nuboso, que dejará brumas y nieblas nocturnas en el tercio norte; probables lluvias vespertinas débiles en el tercio norte. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ascenso. Viento flojo con intervalos de moderado.

.-LA RIOJA: cielo poco nuboso tendiendo a intervalos de nubes, temperaturas en aumento ligero a moderado y viento flojo.

.-ARAGÓN: intervalos de nubes con cielo nuboso en la divisoria de Pirineos, que dejará posibles precipitaciones débiles y dispersas. Temperaturas mínimas en descenso ligero o sin cambios en el tercio sur de Huesca, en ascenso en el resto, localmente notable en el sistema Ibérico; máximas en aumento generalizado, localmente notable en Pirineos. Viento flojo, moderado en la depresión del Ebro y zonas aledañas.

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.-CATALUÑA: intervalos de nubes con cielo nuboso en la divisoria de Pirineos y Valle de Arán, que dejará probables precipitaciones débiles y dispersas. Temperaturas mínimas en ascenso en Pirineos, Prepirineos y Valle de Arán, cambios ligeros en la depresión Central, y sin cambios o en ligero descenso en el resto; máximas en ascenso, notable en Pirineos. Viento flojo a moderado.

.-EXTREMADURA: cielo poco nuboso, temperaturas sin cambios o en ascenso y viento flojo.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos poco nuboso con intervalos de nubes, temperaturas en aumento y viento flojo.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes, temperaturas en ascenso, ligero o sin cambios en el extremo oeste, y viento flojo con intervalos de moderado en la mitad oriental de Albacete.

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.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes; temperaturas mínimas en ascenso, ligero en el litoral, y máximas en ascenso generalizado. Viento moderado en el litoral de Alicante, flojo a moderado en el resto.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes; temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ascenso. Viento flojo, con intervalos moderados en el Altiplano y el litoral.

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.-BALEARES: intervalos de nubes tendiendo a cielo poco nuboso, temperaturas en ascenso y viento flojo a moderado.

.-ANDALUCÍA: cielo poco nuboso, con brumas matinales en el Estrecho e intervalos de nubes durante la tarde. Temperaturas mínimas en descenso en el extremo occidental, en ascenso o sin cambios en el resto; máximas en ascenso en la vertiente mediterránea, en ligero descenso en las costas de Almería y Granada, con pocos cambios en el resto. Viento flojo con intervalos moderados.

.-CANARIAS: intervalos de nubes con predominio de cielo nuboso en zonas bajas del norte de las islas montañosas; calima en niveles altos, afectando en especial a medianías y cumbres orientadas al sur. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso en vertientes orientadas al sur y oeste, más acusado en medianías. Viento ocasionalmente fuerte en zonas expuestas, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en las costas sureste y noroeste de las islas occidentales. EFE