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Clima: las temperaturas que predominarán este 25 de octubre en Málaga

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Barcelona)
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¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío hoy?, aquí está el estado del tiempo para las siguientes horas en Málaga.

La probabilidad de lluvia para este 25 de octubre en Málaga es de 0% durante el día.

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Por otro lado, la nubosidad será del 3% en el transcurso del día y del 36% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 25.4 grados y un mínimo de 15.8 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 4.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 11.1 kilómetros por hora en el día y los 7.4 kilómetros por hora por la noche

La predicción del clima en Málaga (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Málaga (Imagen ilustrativa Infobae)

Málaga, una ciudad fresca

La ciudad española de Málaga se ubica en la comunidad autónoma de Andalucía, al extremo oeste del mar Mediterráneo y en el sur de la península Ibérica, a 100 kilómetros del estrecho de Gibraltar. Su paisaje está rodeado de sistemas montañosos y corrientes de agua como los ríos Guadalmedina y Guadalhorce.

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En Málaga la temperatura media anual es de 18,5 grados centígrados. Durante el invierno el termómetro puede llegar a marcar 7 grados centígrados y prácticamente las heladas no existen. Por el contrario, en la época de calor se puede llegar a registrar hasta 30,8 grados y el ambiente es húmedo.

Cuando sopla “el terral”, que es el viento seco que se da particularmente en las noches, en donde la temperatura puede llegar a dispararse a los 44 grados. Este fenómeno sólo se da en ciertas localidades y este evento no es exclusivo del verano.

Por otro lado, las precipitaciones se concentran en cortos periodos del año, pues sólo se registran lluvias en 42 días del año, concentrándose en mayor medida en los meses más fríos, es decir, de noviembre a enero, en donde cae agua de forma torrencial.

Según la información de Weather Spark, el mejor momento para visitar Málaga es de principios de mayo a finales de julio y posteriormente de principios de septiembre a mediados de octubre, en donde las temperaturas oscilan entre los 18 y 27 grados.

Málaga tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)
Málaga tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

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