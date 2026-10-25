Seedorf debuta con derrota en el banquillo del Corinthians, que cae a la zona de descenso

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São Paulo, 24 oct (EFE).- El neerlandés Clarence Seedorf debutó oficialmente este sábado como técnico del Corinthians con una amarga derrota ante el Vasco da Gama, que remontó en los últimos minutos con un doblete relámpago del colombiano Marino Hinestroza (3-2), en la jornada 32 de la Liga.

El exjugador del Real Madrid, sorprendente apuesta del club en esta recta final de temporada, se estrenó en el banquillo del 'Timão' con un resultado adverso que deja al equipo en los puestos de descenso a la segunda división del Campeonato Brasileño.

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El argentino 'Puma' Rodríguez adelantó al conjunto de Río de Janeiro en el minuto 35 para dejar atrás la dolorosa eliminación del martes de esta semana en las semifinales de la Copa Sudamericana frente al Boca Juniors en el estadio Maracaná.

Sin embargo, los fantasmas volvieron al equipo cruzmaltino, que se dejó remontar en siete minutos del arranque de la segunda mitad gracias a dos de sus defensas: Gustavo Henrique y Matheus Bidu, este último en un golpe de suerte tras impactarle el balón tras un disparo del argentino Frabizio Angileri.

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Corinthians ya saboreaba los tres puntos, cuando Hinestroza marcó dos goles en dos minutos. El primero en el 88 y el segundo en el 90.

El colombiano no sabía lo que era marcar con la camiseta del Vasco desde que fue contratado en enero de este año procedente del Atlético Nacional de Medellín.

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Con este resultado, el Vasco se aleja del pozo al sumar ahora 38 puntos, cinco más que el Corinthians, que ahora marca la zona de descenso a la segunda división, a la espera del resto de partidos de la jornada. EFE