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Estos son los resultados ganadores del sorteo de la Primitiva de este 24 de octubre

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

La Primitiva se lleva a cabo tres veces por semana, los lunes, jueves y sábados. (Infobae/Jovani Pérez)
La Primitiva se lleva a cabo tres veces por semana, los lunes, jueves y sábados. (Infobae/Jovani Pérez)
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Primitiva, una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios, divulgó los números ganadores de su último sorteo, publicados por Loterías y Apuestas del Estado.

Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.

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Combinación ganadora: 04, 05, 10, 31, 47 y 48.

Complementario: 37.

Íntegro: 4.

Joker: 5745931.

Tres veces a la semana, todos los lunes, jueves y sábado, la Primitiva celebra su sorteo millonario.

Recuerda que todos los boletos premiados tienen un plazo de caducidad, el cual se encuentra en el reverso. En el caso de Primitiva, únicamente tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

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Procura que el boleto no se lastime, ya que es el único comprobante válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a estropearse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo jugar La Primitiva?

Primitiva realizó su último sorteo y aquí están los números ganadores (Loterías y Apuestas del Estado)
Primitiva realizó su último sorteo y aquí están los números ganadores (Loterías y Apuestas del Estado)

Para jugar el sorteo de la Primitiva y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros, puedes apostar desde dos euros.

La apuesta de La Primitiva tiene como objetivo seleccionar seis números de una tabla de 49, dígitos que van desde el 1 y hasta el 49. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Además, puedes agregar al sorteo El Joker, una apuesta extra que entrega una combinación aleatoria de siete cifras con los que puedes ganar hasta un millón de euros.

Puedes ganar un premio desde los tres aciertos, en el caso de La Primitiva y desde un acierto para la apuesta de El Joker.

La historia de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 250 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Primitiva son muy sencillos (Pixabay)
Los pasos para jugar Primitiva son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

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