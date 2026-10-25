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Sánchez lamenta la muerte de José Luis García Sánchez, "un gran amigo y una buena persona"

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Madrid, 25 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado este domingo la muerte del director, guionista y productor José Luis García Sánchez, a quien ha considerado "un gran amigo y una buena persona".

En su cuenta de X, Sánchez ha destacado que José Luis García Sánchez "imprimía en sus obras y en su conversación su inteligente capacidad de análisis, siempre aderezada de humor e ironía".

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"Nos deja un gran director, productor y guionista, pero sobre todo un gran amigo y una buena persona", ha expresado el presidente del Gobierno, que ha enviado "un sentido abrazo a su mujer, Rosa, y a toda su familia y seres queridos".

"Echaremos de menos tu genialidad", ha lamentado Sánchez.

García Sánchez ha fallecido a los 85 años en Madrid, según ha informado este domingo la Academia de Cine.

El director, guionista y productor logró el Oso de Oro en el Berlinale por su película 'Las truchas', además de dos Goyas por los guiones de 'Belle Époque' -ganadora del Óscar a la mejor película de habla no inglesa- y 'Tirano Banderas', y la Concha de Plata a Mejor Dirección por 'La corte del faraón'. EFE

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