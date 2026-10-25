Sainz: Ha sido un fin de semana duro, posiblemente más compliado de lo que esperábamos

Guardar

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que sale decimoséptimo en el Gran Premio de Estados Unidos, el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó, en el Circuito de las Américas de Austin (COTA), que "ha sido un fin de semana duro y posiblemente más complicado de lo que" esperaban.

"Ha sido un fin de semana duro y posiblemente más complicado de lo que esperábamos; aunque antes de la calificación hicimos algunos cambios en los reglajes que hicieron que el coche se notase mejor", comentó el talentoso piloto madrileño, de 32 años, que cuenta cuatro victorias y 29 podios en la categoría reina.

PUBLICIDAD

"Mi última vuelta iba muy bien, con dos muy buenos primeros dos sectores; pero cometí un error entrando en la curva 15 que potencialmente nos costó posiciones (en parrilla)", manifestó Sainz, que logró dos de sus podios en la F1 en esta pista: fue tercero en 2023 y segundo en 2024, cuando pilotaba para Ferrari.

"En cualquier caso, la carrera de mañana va a ser dura para nosotros, ya que no espero que nuestro ritmo nos sirva para ir subiendo posiciones", afirmó el español, que disputa su duodécima temporada en la Fórmula Uno, la segunda con la escudería de Grove, con la que logró -la temporada pasada- dos de sus podios, al acabar tercero en Azerbaiyán y en Qatar.

PUBLICIDAD

"Sin embargo, hay más cosas por aprender del coche y tengo ganas de ejecutar nuestra mejor carrera posible y ver adónde nos lleva", apuntó Sainz, que, en espera de un 2027 mejor, ocupa la decimoctava posición en el Mundial, con siete puntos. EFE