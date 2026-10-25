Rufián ve "probable" que la extrema derecha esté detrás de los disturbios en Barcelona

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Barcelona, 25 oct (EFE).- El candidato de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha señalado este domingo que es "bastante probable" que la extrema derecha "esté detrás" de los disturbios de ayer en Barcelona: "Huele a operación de Estado desde aquí. Hay estados que se están especializando en desestabilizar a otros países".

En declaraciones a los periodistas tras la presentación de su libro 'Cómo ganar a los fachas', en el campus barcelonés Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, Rufián ha hablado sobre los altercados de anoche en la capital catalana, en los que 128 jóvenes fueron detenidos, de ellos 72 menores.

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"Hay gente fuera que quiere cargarse cualquier posibilidad de gobiernos progresistas en el Estado", ha indicado Rufián, que ha subrayado que "no hay ninguna idea, en la vida ni en política, que merezca ser defendida mediante la violencia"

El candidato de ERC ha defendido "ir hasta el final y averiguar exactamente qué ha pasado": "Si beneficia a la extrema derecha, es bastante probable que esté la extrema derecha detrás", ha argumentado.

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"Malditos aquellos que se aprovechan de la frustración de los jóvenes, que manipulan a los jóvenes para que hagan según qué cosas", ha subrayado.

Durante la presentación del libro también ha hablado sobre esta cuestión, defendiendo que "el orden y la seguridad son conceptos de izquierdas" y remarcando que "entrar en una tienda y robar no es ser un activista, es otra cosa".

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Asimismo, ha opinado que la protesta, convocada a través de redes sociales bajo el paraguas de una plataforma anónima llamada Blocus, que animaba a replicar las movilizaciones de Francia por la "dignidad de los institutos", "tenía un interés muy determinado", al ser hecha en plena precampaña electoral. EFE

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