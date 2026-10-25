Rosario Central derrotó a Huracán y quedó como líder de la tabla anual

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Buenos Aires, 24 oct (EFE).- Rosario Central derrotó este sábado por 2-0 a Huracán en partido de la decimocuarta jornada del Torneo Clausura y quedó provisionalmente como único líder de la clasificación anual.

Con goles de Emanuel Coronel y Ángel Di María, Central sumó un triunfo que lo deja líder de la Zona B con 28 puntos, pero también en la cima de la clasificación de la temporada, que al finalizar la fase regular dará un título nacional.

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Con esta victoria, Rosario Central acumula 56 puntos, 2 unidades por delante de Boca Juniors, que este domingo visitará a Independiente, y Argentinos Juniors, que el martes será local de Independiente Rivadavia de Mendoza, que suma 53.

También este sábado, Banfield y Lanús empataron 1-1 en una nueva edición del Clásico del Sur del conurbano bonaerense. Con idéntico resultado San Lorenzo igualó con Newell’s Old Boys, mientras que Defensa y Justicia doblegó a domicilio a Talleres por 1-2.

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Este viernes, en el comienzo de la fecha Gimnasia y Esgrima La Plata venció por 2-0 a Sarmiento de Junín, Platense se impuso como visitante por 1-2 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, y Atlético Tucumán venció por 0-1 a Tigre, donde renunció como técnico Diego Dabove.

Este domingo habrá clásicos cruzados entre Independiente ante Boca Juniors y River Plate frente a Racing Club como partidos destacados, mientras que el lunes el líder de la Zona A, Instituto de Córdoba, recibirá a Deportivo Riestra. EFE

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